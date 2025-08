Adiós a barrer todos los días: la raza de perro que menos pelo pierde.

Tener un perro en casa es una de las experiencias más gratificantes, pero para muchas personas, especialmente aquellas con alergias o sensibilidad al pelo de mascota, la elección de la raza es clave. Si estás en la búsqueda de un compañero fiel que no llene tu ropa o muebles de pelos, hay una raza que se destaca por encima del resto.

Se trata del perro de agua español una especie originaria de la península ibérica que no solo es conocida por su inteligencia y energía, sino también por una gran ventaja: casi no pierde pelo. Esto lo convierte en una opción ideal para quienes sufren de alergias o para los que no cuentan con mucho tiempo en el día a día para barrer los restos de pelo.

Su manto rizado, lanoso y uniforme funciona como una barrera natural que retiene el pelo muerto, evitando que se disperse por toda la casa. A diferencia de otros perros de pelaje más suelto, el Perro de Agua Español no muda con las estaciones y su pelo crece de forma continua, como el de los humanos. Eso sí, su pelaje requiere un mantenimiento responsable: no necesita ser cepillado como otras razas, pero sí debe cortarse con regularidad y mantenerse limpio y seco para evitar nudos o problemas en la piel.

Más allá de su bajo nivel de muda, esta raza tiene otras cualidades que la vuelven cada vez más popular. Se adapta fácilmente a la vida familiar, es sumamente leal y disfruta del ejercicio físico, por lo que es perfecta para quienes aman las actividades al aire libre. Además, se destaca en deportes caninos, tareas de rescate y como perro de terapia, gracias a su gran capacidad de aprendizaje y sensibilidad emocional.

Otras razas de perro que pierden poco pelo

Además del Perro de Agua Español, existen otras razas que se caracterizan por su bajo nivel de muda y son especialmente recomendadas para personas alérgicas o que prefieren mantener su hogar más limpio. Entre ellas se destaca el Caniche (Poodle), famoso por su pelaje rizado que no se desprende con facilidad y su perfil hipoalergénico, y una de las razas predilectas en Argentina.

El Bichón Frisé, pequeño, alegre y de pelo algodonoso, también es una gran opción. El Schnauzer, tanto en su versión mini como estándar o gigante, tiene un pelaje duro que se cae muy poco. Por último, el Basenji, una de las razas más antiguas del mundo, sorprende con su manto corto y su casi nula pérdida de pelo, además de ser conocido como “el perro que no ladra