MODO se posicionó como la "billetera de los descuentos" y ya supera los 6 millones de usuarios mensuales.

En Argentina, la competencia entre billeteras digitales se enfocó principalmente en el ahorro, según el Monitor Fintech de Taquion, que señala que un 20% de los usuarios eligen su app por las promociones que ofrece. En este contexto, MODO se posicionó como la "billetera de los descuentos" y ya supera los 6 millones de usuarios mensuales.

La plataforma, que reúne a 36 bancos privados, estatales y cooperativos del país, implementó inteligencia artificial para que sus usuarios no se pierdan ningún beneficio al momento de pagar. Federico Barallobre, CMO de MODO, detalló que cuentan con 2.000 promociones activas y que el 25% de las operaciones se realizan con descuentos.

Además, Barallobre destacó que mensualmente se concretan 7 millones de transacciones con promociones, tanto bancarias como sistémicas. "Es muy difícil para el usuario conocer todas las promos, porque van cambiando, pagando con MODO se asegura que está capturando algún descuento: la gran mayoría se encuentra con alguna promo que no sabía", explicó.

Para facilitar esta experiencia, la aplicación desarrolló un "menú de 7 pasos" que guía al usuario para encontrar y aprovechar las promociones, desde buscarlas hasta abrir reclamos si surgen inconvenientes. Uno de los avances más destacados es la integración de inteligencia artificial en el buscador de la app.

La nueva herramienta de MODO con IA

Esto permite a los usuarios realizar consultas al estilo de ChatGPT, agilizando la búsqueda y evitando errores. "Puedo poner 'supermercados martes CABA' y te puede decir que es la promo más usada de Argentina. O 'nafta ruta 9 lunes', te recomienda la mejor y también te dice la próxima", detalló Barallobre.

La IA no solo ayuda a los usuarios a encontrar descuentos, sino que también permite que las promociones lleguen de forma segmentada y personalizada. Utilizando machine learning y datos duros, MODO agrupa a sus usuarios en clusters según su comportamiento y preferencias. Así, evita ofrecer promociones irrelevantes, como descuentos en combustible a quienes no cargan nafta o alimentos para mascotas a quienes no tienen animales.

El ejecutivo agregó que la inteligencia artificial está presente en todos los procesos internos para mejorar la experiencia y la eficiencia. Por ejemplo, gran parte de la atención al cliente está automatizada, permitiendo abrir reclamos con un solo clic sin intervención humana.

Además, MODO anticipa que los pagos con tecnología NFC serán tendencia en 2025. Actualmente, es la única billetera argentina que permite enrolar tarjetas de múltiples bancos para pagar con celulares, compitiendo con Google Pay y Apple Pay. Barallobre señaló que "va a tener una adopción masiva este año cuando se abra todo el transporte con NFC", aunque destacó que para aprovechar promociones es más sencillo pagar con QR que con contactless.