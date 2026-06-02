Ni Una Menos: La Rioja se suma a la marcha nacional y renueva el reclamo contra la violencia de género

La Rioja se sumará este 3 de junio a la jornada nacional de movilización por un nuevo aniversario de Ni Una Menos. Mientras la convocatoria central tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones sociales, colectivos feministas y espacios de derechos humanos llamaron a concentrarse desde las 17 horas en la Plaza 25 de Mayo para reclamar justicia y exigir medidas contra la violencia de género.

La convocatoria se da en un contexto marcado por la preocupación social frente a los recientes femicidios que sacudieron al país. Desde las organizaciones señalaron que la jornada buscará renovar el reclamo por políticas públicas de prevención, asistencia y protección para mujeres y diversidades.

Durante la actividad se prevén intervenciones artísticas, lecturas de documentos y distintas expresiones de organizaciones feministas, sindicales, estudiantiles y sociales. También participarán familiares y vecinos que acompañarán el pedido de justicia por las víctimas de violencia machista.

La movilización se desarrollará bajo la consigna histórica de Ni Una Menos y estará atravesada por el impacto de los últimos casos de femicidio conocidos en el país, que volvieron a poner en agenda la necesidad de reforzar las medidas de prevención y respuesta frente a la violencia de género.

Los casos que volvieron a poner en agenda la violencia de género

La convocatoria en La Rioja estará atravesada por el impacto que generaron los femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia, dos casos que tuvieron amplia repercusión durante los últimos días y que renovaron los reclamos de justicia en distintos puntos del país.

Las organizaciones que impulsan la movilización sostienen que ambos hechos reflejan una problemática estructural que continúa afectando a miles de mujeres. En ese sentido, remarcan que cada nuevo femicidio vuelve a exponer las falencias en los sistemas de prevención y protección frente a situaciones de violencia.

Los crímenes generaron manifestaciones, pronunciamientos y expresiones de repudio en diferentes provincias, donde familiares, amigos y colectivos feministas reclamaron respuestas judiciales rápidas y medidas concretas para evitar que se repitan situaciones similares.

A diez años del primer Ni Una Menos, las organizaciones consideran que la persistencia de los femicidios demuestra que la violencia de género sigue siendo una problemática urgente. Por eso, la movilización en La Rioja buscará mantener vigente el reclamo de justicia y reforzar la demanda de políticas públicas orientadas a garantizar una vida libre de violencias para mujeres y diversidades.