En el medio de la denuncia por corrupción, Quintela se sumó al repudio por la cuenta paralela en X de Menem

En medio de la acusación de corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que alcanza e involucra al propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, otro escándalo de las redes sociales sacude la imagen del funcionario. En ese marco, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se sumó al rechazo de la conducta de la máxima autoridad en Diputados del Congreso de la Nación quien tendría cuenta paralela en la red social X en la que realiza operaciones políticas con información falsa.

En su cuenta persona X (ex Twitter), el mandatario riojano recuperó un twitt de la cuenta secundaria de Martín Menem en el que lo responsabiliza de difundir fake news e ironizó: "Siempre en lo importante el presidente de la Cámara de Diputados de la Argentina....".

Cabe recordar que el gobernador de La Rioja encabezó en marzo la comitiva provincial que participó en la PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada), la feria minera más importante del mundo, celebrada en Toronto. En este evento, la provincia presentó su potencial minero y geológico con el objetivo de atraer inversiones y consolidar su desarrollo de minería sustentable en el sector.

Por qué se lo acusa a Martín Menem

Según usuarios de la red social X (ex Twitter), Martín Menem tendría una cuenta verificada con el nombre Praetor del León la cual la utilizaría para difundir información no chequeada, fake news y redactaría mensajes que construyen discursos heróicos que involucrarían su imagen. Esta confirmación surgió en usuarios de X, tras haber redactado un twitt en dicha cuenta paralela en la que anunciaba que estaría presente en una entrevista televisiva con el reconocido conductor Luis Majul.

Esto surgió en el medio del escándalo por el caso de corrupción tras la viralización de audios del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo; la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Eduardo "Lule" Menem, y al propio presidente de Cámara de Diputados de la Argentina.

Los posteos de su segunda cuenta más llamativos

En su cuenta paralela, el presidente de la Cámara de Diputados viralizó un video en el que se lo ve realizando ejercicio el cual estab acompañado por un mensaje que apunta contra Germán Martínez, presidente del Bloque de Diputados de Unión por la Patria. "MARTÍN MENEM ENTRENADO PARA HACER PELOTA AL DIPUTADO KUKARDO DE GERMÁN MARTÍNEZ", profesaba el texto.

Asimismo, realizó twitts para su propio espacio de La Libertad Avanza dentro de la Cámara Baja: "Pregunta abierta para las nenas del cielo: Por qué en vez de lagrimear renuncias no salen a respaldar? le tienen miedo al de la cirugía?".

Del mismo modo, también atacó a Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño: "Hay que abrasar en CABA. Martín Menem soltó factos mientras recluya fiscales para hacer mierda a la oposición en CABA: Dijeron que era imposible terminar con la inflación, el déficit, y la decadencia, pero lo conseguimos. Ahora queremos pasar la motosierra por CABA".

Por último, uno de sus tweets del 17 de mayo contesta a un usuario de X que había comentado en la cuenta de Martín Menem, en referencia a la película Homo Argentum, Guillermo Francella, desde su segunda cuenta: "Vos no entendiste nada".

Finalmente, esta tarde respondió desde la cuenta de Martín Menem a Praetor del León: "Yo no tengo nada que ver con esta cuenta. Dejen de montarse en cada operación berreta por favor. Gracias". El hecho fue tendencia en las redes durante todo el día y puso de manifiesto cómo es los usuarios están a la orden del día con sus desafortunados episodios.