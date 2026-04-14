Petroleros sancionados por EEUU atraviesan el estrecho de Ormuz, según datos

Una ilustración con un mapa que muestra el estrecho de Ormuz e Irán

Por Florence Tan ​y Mariko Katsumura

SINGAPUR/TOKIO, 14 abr (Reuters) - Un tercer petrolero vinculado a Irán entraba en el golfo ‌Pérsico a través del ‌estrecho de Ormuz el martes, en el primer día completo del bloqueo estadounidense a los buques que hacen escala en puertos iraníes, según datos del sector naviero.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el bloqueo el domingo después de que las conversaciones ​de paz celebradas ⁠durante el fin de semana en Islamabad entre ‌EEUU e Irán no lograran alcanzar un acuerdo.

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Dado ⁠que los tres buques ⁠que transitaban por el estrecho no se dirigían a puertos iraníes, no están sujetos al bloqueo.

El Peace Gulf, ⁠un petrolero de medio alcance con bandera ​panameña, se dirige al puerto de ‌Hamriyah, en Emiratos Árabes Unidos, ‌según datos de LSEG.

El buque suele transportar nafta ⁠iraní, una materia prima petroquímica, a otros puertos de Oriente Medio no iraníes para su exportación a Asia, según datos de Kpler.

Antes de esto, ​dos petroleros ‌sancionados por EEUU atravesaron la estrecha vía navegable.

El petrolero de tamaño mediano Murlikishan se dirige a Irak para cargar fuelóleo el 16 de abril, según datos de Kpler. El ⁠buque, anteriormente conocido como MKA, ha transportado petróleo ruso e iraní.

Otro petrolero sancionado, el Rich Starry, sería el primero en atravesar el estrecho y salir del golfo Pérsico desde que comenzó el bloqueo, según datos de LSEG y Kpler.

El petrolero y su propietario, Shanghai Xuanrun ‌Shipping Co Ltd, fueron sancionados por EEUU por mantener relaciones con Irán. No fue posible contactar de inmediato con la empresa para recabar sus comentarios.

El Rich Starry es un petrolero de medio alcance que transporta ‌unos 250.000 barriles de metanol, según los datos. Cargó la mercancía en su último puerto de escala, Hamriyah (EAU), ‌según los datos.

El ⁠buque, de propiedad china, cuenta con tripulación china a bordo, según los datos.

(Información ​de Florence Tan en Singapur y Mariko Katsumura en Tokio; edición de Himani Sarkar, Jamie Freed y Sharon Singleton; edición en español de María Bayarri Cárdenas)