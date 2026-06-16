Marineros de una fragata rusa realizaron disparos de advertencia contra yate en Canal de la Mancha

FOTO DE ARCHIVO: El RFA Tideforce vigila a la fragata rusa «Almirante Grigorovich» en una ubicación desconocida

Los marineros a bordo de una ‌fragata rusa ‌realizaron disparos de advertencia contra un yate civil en el Canal de la Mancha que se aproximó a ella ​el martes, ⁠según informó una fuente ‌conocedora del incidente.

El ⁠Ministerio de Defensa ⁠británico no hizo declaraciones de inmediato.

El incidente tuvo como ⁠protagonista a la ​fragata rusa Almirante ‌Grigorovich, según la ‌fuente, que habló bajo ⁠condición de anonimato.

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El domingo, comandos británicos abordaron e interceptaron en el ​Canal ‌de la Mancha un petrolero de la "flota fantasma" rusa, objeto de sanciones, lo ⁠que supuso la primera operación de este tipo destinada a cortar los ingresos petroleros que ayudan a financiar la guerra de Rusia ‌en Ucrania.

En un comunicado independiente, publicado el lunes, la Marina británica afirmó que dos buques británicos siguieron ‌de cerca al Almirante Grigorovich en el Canal de ‌la ⁠Mancha, al oeste de Brest, en ​Francia.

Con información de Reuters