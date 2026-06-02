Marco Rubio dice que no hay cambios en la política de EEUU respecto a Taiwán

Audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la solicitud de presupuesto del presidente Trump para el Departamento de Estado para el año fiscal 2027, en el Capitolio.

El secretario de Estado Marco Rubio ‌afirmó el ‌martes que no se ha producido ningún cambio en la política estadounidense respecto a Taiwán y que Washington desea ​que se ⁠mantenga el statu ‌quo.

"Lo más importante que ⁠hay que ⁠entender es que queremos que se mantenga el statu ⁠quo tal y como ​está en ‌este momento. Esa ‌es nuestra política, eso ⁠es lo que hemos dicho y eso es lo que seguimos ​diciendo", ‌declaró Rubio en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

"Es una ⁠relación muy (...) delicada de equilibrar, pero nuestra política respecto a Taiwán no va a cambiar", añadió Rubio.

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La cumbre del mes pasado entre ‌el presidente Donald Trump y su par chino, Xi Jinping, en Pekín suscitó cierta preocupación en ‌Taipéi sobre el compromiso de Washington de ayudar a ‌la ⁠isla, gobernada democráticamente, a defenderse.

Con información de Reuters