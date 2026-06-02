Marco Rubio dice que no hay cambios en la política de EEUU respecto a Taiwán

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó el martes que no se ha producido ningún cambio en la política estadounidense respecto a Taiwán y que Washington desea que se mantenga el statu quo.
"Lo más importante que hay que entender es que queremos que se mantenga el statu quo tal y como está en este momento. Esa es nuestra política, eso es lo que hemos dicho y eso es lo que seguimos diciendo", declaró Rubio en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
"Es una relación muy (...) delicada de equilibrar, pero nuestra política respecto a Taiwán no va a cambiar", añadió Rubio.
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La cumbre del mes pasado entre el presidente Donald Trump y su par chino, Xi Jinping, en Pekín suscitó cierta preocupación en Taipéi sobre el compromiso de Washington de ayudar a la isla, gobernada democráticamente, a defenderse.
Con información de Reuters