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Marco Rubio dice que no hay cambios en la política de EEUU respecto a Taiwán

02 de junio, 2026 | 12.33

El secretario de Estado Marco Rubio ‌afirmó el ‌martes que no se ha producido ningún cambio en la política estadounidense respecto a Taiwán y que Washington desea ​que se ⁠mantenga el statu ‌quo.

"Lo más importante que ⁠hay que ⁠entender es que queremos que se mantenga el statu ⁠quo tal y como ​está en ‌este momento. Esa ‌es nuestra política, eso ⁠es lo que hemos dicho y eso es lo que seguimos ​diciendo", ‌declaró Rubio en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

"Es una ⁠relación muy (...) delicada de equilibrar, pero nuestra política respecto a Taiwán no va a cambiar", añadió Rubio.

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La cumbre del mes pasado entre ‌el presidente Donald Trump y su par chino, Xi Jinping, en Pekín suscitó cierta preocupación en ‌Taipéi sobre el compromiso de Washington de ayudar a ‌la ⁠isla, gobernada democráticamente, a defenderse.

Con información de Reuters

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