Lula y Flavio Bolsonaro están en un reñido empate en encuestas para segunda vuelta en Brasil

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una reunión ministerial en el Palacio de Planalto en Brasilia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ‌y el ‌senador Flávio Bolsonaro están empatados estadísticamente en una segunda vuelta simulada para las elecciones presidenciales de este año, reveló el lunes una encuesta de BTG Pactual/Nexus.

• El izquierdista ​Lula obtendría ⁠el 46% de los votos en ‌una segunda vuelta, frente ⁠al 45% del derechista ⁠Bolsonaro.

• En una encuesta realizada en marzo, ambos estaban empatados con un ⁠46% cada uno.

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• En tres ​simulaciones de la primera ‌vuelta, Lula obtendría el ‌41% de los votos, mientras ⁠que Flavio obtendría entre el 36% y el 38%, dependiendo de los demás candidatos.

• En Brasil, ​si ‌ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, los dos candidatos más votados pasan a una segunda vuelta, ⁠lo que ha ocurrido en todas las elecciones desde 2002.

• Los mercados han seguido de cerca las encuestas desde que el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente encarcelado, respaldó a su hijo Flavio, ‌de 44 años, en diciembre.

• Lula, de 80 años, quien derrotó al padre de Bolsonaro en 2022, buscará un cuarto mandato no consecutivo como ‌presidente.

• Nexus encuestó a 2.028 personas entre el 24 y el 26 ‌de abril. ⁠La encuesta tiene un margen de error de 2 ​puntos porcentuales en cualquier dirección.

Con información de Reuters