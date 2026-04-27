Lula y Flavio Bolsonaro están en un reñido empate en encuestas para segunda vuelta en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro están empatados estadísticamente en una segunda vuelta simulada para las elecciones presidenciales de este año, reveló el lunes una encuesta de BTG Pactual/Nexus.
• El izquierdista Lula obtendría el 46% de los votos en una segunda vuelta, frente al 45% del derechista Bolsonaro.
• En una encuesta realizada en marzo, ambos estaban empatados con un 46% cada uno.
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• En tres simulaciones de la primera vuelta, Lula obtendría el 41% de los votos, mientras que Flavio obtendría entre el 36% y el 38%, dependiendo de los demás candidatos.
• En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, los dos candidatos más votados pasan a una segunda vuelta, lo que ha ocurrido en todas las elecciones desde 2002.
• Los mercados han seguido de cerca las encuestas desde que el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente encarcelado, respaldó a su hijo Flavio, de 44 años, en diciembre.
• Lula, de 80 años, quien derrotó al padre de Bolsonaro en 2022, buscará un cuarto mandato no consecutivo como presidente.
• Nexus encuestó a 2.028 personas entre el 24 y el 26 de abril. La encuesta tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales en cualquier dirección.
Con información de Reuters