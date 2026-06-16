Lukashenko dice que ambas partes deben ceder para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

FOTO DE ARCHIVO. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, asiste a la cumbre del Consejo Económico Euroasiático Supremo en Astaná, Kazajistán

El presidente de ​Bielorrusia, Alexander Lukashenko, uno de los aliados más cercanos del líder del Kremlin, Vladimir Putin, dijo en una entrevista publicada el lunes que Rusia y ‌Ucrania deben hacer concesiones para poner ‌fin a la guerra, que dura desde hace más de cuatro años sin que se vislumbre un final.

Lukashenko, cuyo Estado exsoviético ha estado mejorando sus vínculos con Washington, dijo también que no descartaba reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Lukashenko dijo a la cadena de televisión Al Arabiya que estaba claro que una victoria en el campo de batalla no era realista para ninguno de los dos bandos en la ​guerra entre Rusia y Ucrania, ⁠aunque afirmó que las fuerzas rusas seguían avanzando.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Hoy necesitamos utilizar cualquier paso para ‌alcanzar un acuerdo de paz mediante compromisos. A largo plazo", dijo ⁠en la entrevista, que fue republicada por la ⁠agencia estatal bielorrusa Belta.

"Si se dan cuenta en ambos lados, (...) no se puede seguir avanzando, porque de lo contrario habrá una escalada y una situación aún peor. (...) Si esto ⁠cala en la mente de los combatientes y de sus partidarios, significa que ​se puede alcanzar un compromiso".

Bielorrusia permitió a Rusia utilizar ‌su territorio para la invasión a gran escala ‌de Ucrania en 2022 y ha permitido a Moscú desplegar armas nucleares ⁠en su suelo.

El avance inicial de Rusia hacia Kiev fracasó y, durante la mayor parte de los últimos cuatro años, ha estado logrando avances graduales en el sur y el este a un enorme costo en tropas y equipo.

Aunque las fuerzas rusas ​estaban "avanzando paso a ‌paso" ante una firme defensa ucraniana, ambos bandos enfrentaban escasez de tropas, dijo.

"Los rusos están sufriendo esta escasez. Quizá no como en Ucrania, pero está ahí. Pero ese es el principal problema de este conflicto: se están quedando sin gente", afirmó Lukashenko.

UCRANIA "NO TIENE NADA QUE TEMER" DE BIELORRUSIA

Lukashenko ha ⁠dicho en repetidas ocasiones que las fuerzas bielorrusas no serían desplegadas en el conflicto en Ucrania, aunque ha añadido que Rusia y Bielorrusia se defenderían conjuntamente.

Zelenski dice que las fuerzas ucranianas han mejorado sus posiciones en el campo de batalla en los últimos meses y sugirió que podrían lanzarse nuevos ataques rusos desde territorio bielorruso.

Lukashenko dijo a Al Arabiya que Ucrania no tenía nada que temer de su país.

"Absolutamente nada que temer. Absolutamente. Ellos lo ‌saben, los soldados lo saben. El pueblo de Ucrania lo sabe", dijo. "Este tema se agita por ambiciones políticas".

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos se han estancado, con Washington centrado en el conflicto con Irán. Zelenski ha pedido repetidamente conversaciones con Putin.

Preguntado por Al Arabiya sobre la posibilidad de reunirse con Trump, Lukashenko dijo: "No descarto una reunión de ese tipo".

Pero cualquier ‌encuentro, dijo, no debería limitarse a cuestiones de derechos humanos como la liberación de presos. Lukashenko ha excarcelado a cientos de internos considerados presos políticos por grupos de derechos humanos, un ‌proceso que se ⁠ha acelerado bajo el Gobierno de Trump.

El enviado estadounidense John Coale, que ayudó a negociar las liberaciones, sugirió en marzo que Lukashenko podría ​visitar pronto Estados Unidos.

Trump ha calificado a Lukashenko de líder "muy respetado", una descripción que contrasta con la de los líderes opositores bielorrusos en el exilio, que lo denuncian como un dictador.

Con información de Reuters