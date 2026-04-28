Los líderes del golfo Pérsico se reunirán en Arabia Saudita para debatir respuesta a ataques iraníes

FOTO DE ARCHIVO. Las banderas nacionales de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) colgadas en el mercado de Mubarakiya en la ciudad de Kuwait, Kuwait

Arabia Saudita acogerá ​el martes en Yeda una reunión extraordinaria del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la primera reunión presencial ‌de los líderes del ‌golfo Pérsico desde que sus países se convirtieron en un frente de la guerra contra Irán hace dos meses.

Un responsable del golfo Pérsico, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que la reunión tenía como objetivo elaborar una respuesta a los miles de ataques con misiles ​y drones iraníes a ⁠los que se han enfrentado los países de ‌la región desde que Estados Unidos e Israel ⁠iniciaran la guerra con ataques contra ⁠Irán el 28 de febrero.

La guerra ha provocado daños en infraestructuras energéticas clave de los seis países del CCG, ⁠y también han sido blanco de ataques empresas vinculadas ​a Estados Unidos y otras infraestructuras ‌civiles, así como instalaciones militares.

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Los ‌ataques han remitido desde que Estados Unidos e Irán ⁠acordaron un alto el fuego el 8 de abril, aunque las capitales del golfo Pérsico siguen temiendo que se reanude el conflicto, mientras las conversaciones entre Estados Unidos ​e Irán ‌para alcanzar un acuerdo permanente que ponga fin al conflicto no han dado resultados concluyentes hasta la fecha.

El emir de Qatar, el príncipe heredero de Kuwait, el rey de Baréin y el ministro ⁠de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos llegaron a Yeda para asistir a la cumbre, según informaron medios estatales sauditas. No estaba claro quién representaría a Omán, el miembro restante del CCG junto con Arabia Saudita, que alberga la sede del consejo.

El CCG ha recibido algunas críticas de Emiratos Árabes ‌Unidos por lo que, según estos, ha sido una respuesta inadecuada a la guerra.

"Es cierto que, desde el punto de vista logístico, los países del CCG se apoyaron mutuamente, pero política y militarmente, creo que su posición fue la más ‌débil de la historia", dijo el lunes el alto representante de Emiratos Árabes Unidos Anwar Gargash en una conferencia celebrada en ‌Emiratos.

"Esperaba una ⁠postura tan débil por parte de la Liga Árabe, y no me sorprende, pero no ​la esperaba del CCG, y me sorprende".

Con información de Reuters