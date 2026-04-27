Grupo paramilitar Africa Corps, controlado por Moscú, confirma su retirada de Kidal, en Mali

Imagen de archivo del ministro de Defensa de Mali, Sadio Camara (izq), el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov (ctro), y su par maliense, Abdoulaye Diop, durante un encuentro en Moscú, Rusia.

​El Africa Corps, un grupo paramilitar controlado por el Ministerio de Defensa ruso, ‌confirmó el lunes ‌que sus fuerzas se habían retirado de la ciudad norteña de Kidal, en Mali, tras los intensos combates que tuvieron lugar allí.

El Frente de Liberación del Azawad (FLA), un grupo rebelde dominado por tuaregs, llevó a cabo ​ataques simultáneos ⁠en todo el país durante el fin ‌de semana, incluido Kidal, en coordinación ⁠con la filial de ⁠Al Qaeda en África Occidental.

El Africa Corps, que ha estado apoyando al Gobierno central liderado por ⁠los militares, afirmó en un comunicado ​que la decisión de retirarse ‌de Kidal se tomó ‌de común acuerdo con los dirigentes malienses.

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"De ⁠conformidad con una decisión conjunta de los dirigentes de la República de Mali, las unidades del Africa Corps que estaban estacionadas ​y ‌participaban en combates en la ciudad de Kidal se han retirado de la zona junto con el personal del Ejército maliense", indicó el comunicado, publicado en ⁠Telegram.

"Los militares heridos y el equipo pesado fueron evacuados en primer lugar. El personal sigue llevando a cabo la misión de combate que se le ha asignado. La situación en la República de Mali sigue siendo difícil", agregó.

Los ‌blogueros de guerra rusos restaron importancia a la retirada, afirmando que el Africa Corps siempre podría regresar a Kidal si fuera necesario.

Yuri Podolyak, un bloguero con más de 2,7 millones de ‌seguidores, dijo que la retirada era la única opción y que ahora existe la posibilidad de ‌llegar a ⁠un acuerdo con los tuaregs para permitir que el Ejército de ​Mali y el Africa Corps se centren en la lucha contra los radicales islamistas.

Con información de Reuters