Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, amenazan a los buques israelíes en el mar Rojo

Imagen de archivo de milicianos hutíes montando guardia durante una manifestación en Saná, Yemen.

​Los hutíes de Yemen, alineados con Teherán, anunciaron el lunes que prohibirán la navegación marítima israelí en ‌el mar Rojo, lo ‌que agrava los desafíos a los que se enfrenta el transporte marítimo mundial a su paso por Oriente Medio durante la guerra con Irán.

El grupo afirmó en un comunicado que lanzó un ataque contra Israel y decretó una prohibición total de la navegación israelí en el ​mar Rojo, advirtiendo ⁠de una mayor escalada.

Cualquier ataque hutí contra el transporte ‌marítimo en el mar Rojo preocuparía a ⁠los mercados energéticos, cuando ya ⁠han pasado más de tres meses desde el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y la guerra ⁠se ha reavivado de la noche a la ​mañana.

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El mar Rojo, que conduce al ‌canal de Suez, es una ruta ‌marítima crucial por derecho propio y, durante la ⁠guerra de Irán, se ha convertido en la principal vía alternativa para el transporte de millones de barriles de petróleo de Oriente Medio enviados por oleoducto sin ​pasar por ‌el golfo Pérsico.

Los hutíes interrumpieron el tráfico marítimo entre 2023 y 2025 en lo que calificaron como solidaridad con los palestinos, pero hasta ahora se habían mantenido en gran medida al margen ⁠de la guerra más amplia en Oriente Medio que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

Una fuente hutí declaró a Reuters que impedir el tránsito de buques israelíes por el mar Rojo es un primer paso, y que una mayor escalada podría llevarles ‌a impedir el paso de cualquier buque con destino a Israel, así como a adoptar otras medidas.

El anuncio no equivale a una prohibición de todo el tráfico comercial en el mar Rojo, sino que está "dirigido a los buques que ‌los hutíes consideren afiliados a Israel", señaló el lunes en una nota el grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard.

"Dada ‌la amplitud ⁠de la formulación utilizada, los buques que operan en la región deben mantener una mayor ​vigilancia y llevar a cabo controles de afiliación más exhaustivos", señaló.

Con información de Reuters