Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, amenazan a los buques israelíes en el mar Rojo

Los hutíes de Yemen, alineados con Teherán, anunciaron el lunes que prohibirán la navegación marítima israelí en el mar Rojo, lo que agrava los desafíos a los que se enfrenta el transporte marítimo mundial a su paso por Oriente Medio durante la guerra con Irán.
El grupo afirmó en un comunicado que lanzó un ataque contra Israel y decretó una prohibición total de la navegación israelí en el mar Rojo, advirtiendo de una mayor escalada.
Cualquier ataque hutí contra el transporte marítimo en el mar Rojo preocuparía a los mercados energéticos, cuando ya han pasado más de tres meses desde el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y la guerra se ha reavivado de la noche a la mañana.
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El mar Rojo, que conduce al canal de Suez, es una ruta marítima crucial por derecho propio y, durante la guerra de Irán, se ha convertido en la principal vía alternativa para el transporte de millones de barriles de petróleo de Oriente Medio enviados por oleoducto sin pasar por el golfo Pérsico.
Los hutíes interrumpieron el tráfico marítimo entre 2023 y 2025 en lo que calificaron como solidaridad con los palestinos, pero hasta ahora se habían mantenido en gran medida al margen de la guerra más amplia en Oriente Medio que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.
Una fuente hutí declaró a Reuters que impedir el tránsito de buques israelíes por el mar Rojo es un primer paso, y que una mayor escalada podría llevarles a impedir el paso de cualquier buque con destino a Israel, así como a adoptar otras medidas.
El anuncio no equivale a una prohibición de todo el tráfico comercial en el mar Rojo, sino que está "dirigido a los buques que los hutíes consideren afiliados a Israel", señaló el lunes en una nota el grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard.
"Dada la amplitud de la formulación utilizada, los buques que operan en la región deben mantener una mayor vigilancia y llevar a cabo controles de afiliación más exhaustivos", señaló.
Con información de Reuters