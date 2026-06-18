Los CDC de EEUU destinan 107 millones de dólares en fondos de emergencia para la respuesta al ébola

Pacientes declarados curados de la enfermedad del virus del Ébola en el Hospital General de Referencia de Rwambara en Bunia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) anunciaron el jueves que ‌destinarán 107 millones de ‌dólares en fondos de emergencia para reforzar su respuesta nacional e internacional al brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

La agencia cuenta actualmente con 23 de sus trabajadores sobre el terreno prestando apoyo a las investigaciones epidemiológicas y al Ministerio de Salud de la RDC, según ​dijo en una ⁠rueda de prensa el doctor Satish Pillai, responsable de ‌la gestión de la respuesta al ébola de ⁠los CDC. Hay más de 125 ⁠miembros del personal repartidos por la RDC y Uganda trabajando en la respuesta, añadió.

Un mes después de que la Organización Mundial ⁠de la Salud declaró emergencia internacional, el brote de ​la rara cepa Bundibugyo ha alcanzado los ‌875 casos confirmados, incluidas 202 ‌muertes, y se multiplican las advertencias de que podría ⁠convertirse en el peor de la historia, superando la epidemia de África Occidental de 2014 a 2016, que se cobró la vida de más de 11.000 personas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Menos del 10% de ​los compromisos ‌de financiación para apoyar la respuesta en la RDC y Uganda se han recibido de los donantes, según informó este jueves el principal organismo sanitario de África.

Los donantes han prometido 910 millones de dólares, ⁠incluidos 80 millones de los Estados miembros de la Unión Africana, pero hasta ahora se han desembolsado menos de 90 millones de dólares para los países afectados, según declaró un responsable del Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC).

Estados Unidos afirma ser el mayor donante para la respuesta y ha ‌pedido a otros que contribuyan.

El equipo sanitario estadounidense en la RDC está colaborando en los esfuerzos para mejorar la aceptación por parte de la comunidad de las medidas de vigilancia, aislamiento y entierro seguro, señaló Pillai. También están apoyando las evaluaciones de los ‌puertos de entrada y proporcionando asistencia técnica a los laboratorios en materia de pruebas de diagnóstico.

"Es fundamental que también estemos colaborando con ‌el Gobierno de ⁠la RDC para reforzar la preparación en las provincias situadas inmediatamente al oeste de la zona ​del brote, con el fin de contener la propagación del mismo", afirmó.

(Reporte adicional de Sneha S K en Bengaluru y Christian Martínez en Los Ángeles; editado en español por Carlos Serrano)