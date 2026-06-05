Los abogados de Trump rechazan entregar datos financieros a la BBC, según el FT

El equipo legal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha negado a entregar información financiera solicitada por los abogados de la BBC en su demanda por difamación de 10.000 millones de dólares contra la cadena, informó el viernes el Financial Times, que basa su información en documentos judiciales.
Trump ha acusado a la emisora británica financiada con fondos públicos de difamarlo al unir fragmentos de un discurso del 6 de enero de 2021 para hacer parecer que ordenó a sus partidarios asaltar el Capitolio de Estados Unidos.
El motivo de la solicitud de Trump para aplazar el caso "parece ser la negativa tajante del Fideicomiso Revocable de Donald J. Trump (...) a proporcionar cualquier información financiera solicitada mediante citación judicial", dijo la BBC en un escrito presentado ante el tribunal, según el FT
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La iniciativa se produjo pese a las afirmaciones de Trump de que la BBC dañó "el valor de su marca, propiedades y negocios" y a la "propia negativa, hasta la fecha, del presidente a proporcionar cualquier información financiera durante la fase de exhibición de pruebas", añadió el periódico.
La demanda de Trump, presentada en Florida en diciembre, sostiene que la BBC violó una ley estatal que prohíbe las prácticas comerciales engañosas y desleales. Reclama una indemnización de al menos 5.000 millones de dólares por cada uno de sus dos cargos.
La cadena y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
Un portavoz del equipo legal de Trump dijo al periódico que la BBC era responsable de "difamarlo de forma intencionada y maliciosa al distorsionar y manipular su discurso".
En un comunicado, el portavoz añadió: "El presidente Trump seguirá haciendo rendir cuentas a la BBC y a todos aquellos que trafican con noticias falsas".
En su intento por determinar el impacto financiero del documental, la BBC ha citado judicialmente al fideicomiso, gestionado por el hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr, como único fiduciario, y que mantiene los intereses empresariales y activos del presidente, dijo el FT.
El equipo legal de la BBC ha solicitado documentos financieros que reflejen las participaciones y el valor del fideicomiso, así como sus activos, inventarios y propiedades, añadió el diario, citando documentos judiciales de mayo a los que tuvo acceso.
Con información de Reuters