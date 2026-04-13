Von der Leyen compara la derrota de Orbán con el levantamiento antisoviético de Hungría

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla en una conferencia de prensa en Bruselas, Bélgica.

La ​presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó las elecciones de Hungría ‌como "una victoria para ‌las libertades fundamentales" y comparó la derrota del nacionalista Viktor Orbán con el levantamiento antisoviético de 1956 y la ruptura con el comunismo de 1989.

Los húngaros se despertaron el lunes con un terremoto político tras una aplastante ​victoria de la ⁠oposición de centroderecha que resonó en todas ‌partes, desde Washington hasta Kiev, provocando ⁠un repunte en los ⁠mercados locales y convirtiendo Budapest en una zona de fiesta.

"De verdad quiero decirle al pueblo húngaro: ¡lo han ⁠vuelto a hacer!", declaró Von der ​Leyen a los periodistas en ‌Bruselas. "Una vez más contra todo ‌pronóstico, como hicieron en 1956 cuando se ⁠levantaron con valentía, como hicieron en 1989 cuando fueron los primeros en cortar el alambre de púas que dividía nuestro continente".

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Orbán era ​el ‌principal aliado del presidente ruso Vladimir Putin en la Unión Europea y solía desempeñar un papel antagonista en el bloque, frustrando sus esfuerzos por ayudar a ⁠la Ucrania devastada por la guerra.

Su salida tras 16 años como primer ministro podría acercar a Hungría más a la corriente principal de la UE, según han señalado los analistas.

El levantamiento de Hungría de 1956 contra la Unión Soviética fue brutalmente ‌aplastado por el Ejército Rojo.

En el 50º aniversario de la revuelta, el partido Fidesz de Orbán trató de alinearse con los ideales anticomunistas de los rebeldes, para indignación de la izquierda, ‌los liberales y algunos sectores de la derecha.

Orbán, un ardiente líder juvenil anticomunista durante la Guerra Fría, ‌era un ⁠héroe patriótico para sus seguidores, pero sus detractores, tanto en el país ​como en el extranjero, le acusaban de llevar a Hungría por una senda autoritaria.

Con información de Reuters