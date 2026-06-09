Ley de etiquetado frontal: Formosa se unió al pedido nacional para que el Congreso frene la derogación de la norma sanitaria

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), incluida la provincia de Formosa, manifestó su rechazo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que propone la derogación total de la Ley N.º 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable y solicitó al Congreso de la Nación que preserve la vigencia de la normativa.

El pronunciamiento fue acompañado por el defensor del Pueblo de Formosa y vicepresidente de ADPRA, José Leonardo Gialluca, junto a representantes de defensorías provinciales, municipales y especializadas de distintos puntos del país.

La entidad cuestionó el Expediente N.º 186/26, mediante el cual se impulsa la eliminación de una ley que consideran una herramienta fundamental para garantizar el acceso a información clara sobre los alimentos y proteger la salud de la población.

Mucho más que el etiquetado frontal

Desde ADPRA señalaron que la normativa no se limita a la incorporación de sellos de advertencia en los envases de alimentos y bebidas, sino que también contempla regulaciones sobre publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, promueve entornos escolares saludables y establece criterios nutricionales para las compras realizadas por organismos públicos.

En ese sentido, advirtieron que la derogación de la ley sin una norma que la reemplace generaría un vacío legal en todas esas áreas. Además, recordaron que la legislación fue aprobada luego de un amplio debate parlamentario y contó con respaldo mayoritario tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Las defensorías destacaron que el etiquetado frontal permite que los consumidores conozcan de manera rápida y sencilla cuándo un producto presenta exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías. Según indicaron, esta herramienta contribuye a reducir las asimetrías de información existentes entre las empresas elaboradoras y quienes adquieren los productos.

Asimismo, sostuvieron que su eliminación afectaría especialmente a los sectores más postergados, que muchas veces dependen de señales visuales simples para comprender la composición nutricional de los alimentos sin necesidad de interpretar tablas técnicas más complejas.

Prevención y salud pública

Otro de los puntos señalados por ADPRA fue el impacto que la ley tiene en la prevención de enfermedades asociadas a la alimentación. La entidad remarcó que medidas como el etiquetado frontal y las restricciones a la publicidad de productos ultraprocesados forman parte de estrategias destinadas a reducir factores de riesgo vinculados a la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.

Además, resaltó que las acciones preventivas permiten disminuir costos futuros para los sistemas sanitarios al evitar tratamientos prolongados y de alta complejidad. En el documento difundido, las defensorías también advirtieron que la derogación total de la norma podría entrar en tensión con el principio de no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales contemplado en tratados internacionales suscriptos por la Argentina.

Por ese motivo, instaron al Congreso de la Nación a rechazar la iniciativa en los términos planteados y reclamaron que cualquier modificación sobre la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable surja de un debate amplio, participativo y sustentado en evidencia científica. Desde ADPRA sostuvieron que cualquier discusión legislativa debe garantizar, como mínimo, la preservación de los niveles de protección actualmente vigentes para consumidores, niños, niñas y adolescentes.