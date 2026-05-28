Las temperaturas globales rozarán récords en los próximos cinco años

FOTO DE ARCHIVO: Una foca en el hielo que flota cerca de Fournier Bay, Antártida

Por Olivia Le Poidevin y ​Cecile Mantovani

GINEBRA, 28 mayo (Reuters) - Se prevé que las temperaturas medias globales alcancen niveles casi récord en los próximos cinco años, y que las temperaturas del Ártico aumenten ‌más rápidamente que en otras regiones, ‌según un informe publicado el jueves por la agencia meteorológica de la ONU y la Oficina Meteorológica de Reino Unido.

El informe anual, que ofrece previsiones regionales de temperaturas y precipitaciones, prevé que la temperatura media global anual cerca de la superficie oscilará entre 1,3°C y 1,9°C por encima de la del periodo preindustrial 1850-1900.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Hay pruebas muy claras de que el clima se está calentando y de que la temperatura media global sigue aumentando", dijo a ​Reuters Melissa Seabrook, investigadora ⁠científica de la Oficina Meteorológica de Reino Unido.

En el Acuerdo de París de 2015, ‌los estados se comprometieron a intentar evitar que el aumento de la ⁠temperatura media global superara los 1,5°C por encima de ⁠los niveles preindustriales, umbral a partir del cual se observa un aumento de la intensidad de los fenómenos climáticos extremos.

SE SUPERARÁ EL RÉCORD DE 2024 COMO EL AÑO MÁS CÁLIDO ⁠REGISTRADO

El informe señala que es muy probable que la temperatura media global cerca ​de la superficie supere temporalmente en 1,5°C los niveles medios de ‌1850-1900 durante al menos un año entre ‌2026 y 2030.

También predice que habrá un año entre 2026 y 2030 en el ⁠que las temperaturas medias globales superarán las del año más cálido registrado, 2024, cuando se superaron por primera vez los 1,5°C por encima de la era preindustrial.

Superar temporalmente el umbral de 1,5°C no significa que el Acuerdo de París haya fracasado, ya que este ​se refiere a ‌una media a largo plazo de 20 años y no a un exceso en un solo año, señaló Seabrook, al tiempo que indicó que, a medida que el mundo se acerca a ese umbral, es cada vez más probable que lo supere con mayor frecuencia.

"La ciencia deja muy claro que la ventana ⁠para mantener la temperatura media global en 1,5 grados se está cerrando rápidamente", añadió Seabrook.

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS MÁS EXTREMOS

Según el informe, se prevé que las temperaturas invernales en el Ártico del hemisferio norte aumenten en los próximos cinco años a un ritmo más de tres veces y media superior a la media global, alcanzando unos 2,8°C por encima de la referencia de 1991-2020.

Se espera que el hielo marino del Ártico se derrita en el mes de marzo durante la próxima media ‌década en el mar de Barents, el mar de Bering y el mar de Ojotsk.

El calentamiento del Ártico también podría alterar los sistemas meteorológicos y provocar fenómenos meteorológicos más extremos, especialmente en las regiones septentrionales del mundo, señaló Seabrook.

También se prevé un clima más húmedo en el hemisferio norte durante los próximos cinco inviernos, así como períodos húmedos en el norte de Europa, ‌Alaska, Siberia y el Sahel entre mayo y septiembre, mientras que, por el contrario, se pronostica un clima seco para esta temporada en la Amazonía.

También se prevé un fuerte fenómeno de El ‌Niño para el invierno ⁠de este año, que podría prolongarse hasta 2027, elevando las temperaturas globales a niveles que podrían batir récords debido al calentamiento del océano Pacífico, ​señaló Seabrook.

El Niño es un calentamiento periódico de las temperaturas de la superficie del mar en el centro y el este del océano Pacífico, que suele durar entre nueve y doce meses.

Con información de Reuters