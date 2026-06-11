Las gasolineras de Crimea se quedan sin combustible tras los ataques con drones ucranianos

Bomberos extinguen un incendio en el museo "Panorama de la Defensa de Sebastopol", que, según las autoridades locales, resultó dañado en un ataque con drones ucranianos durante el conflicto ruso-ucraniano en Sebastopol, Crimea

​Las gasolineras de la península de Crimea, controlada por Rusia, se quedaron sin gasolina el jueves, según ‌informaron testigos de Reuters, ‌a medida que se intensifica la campaña ucraniana contra las líneas de suministro a la península.

Un testigo de Reuters en Sebastopol, la ciudad más grande de la península, dijo que no había combustible en la mayoría de las gasolineras locales, y que los suministros apenas alcanzaban para cumplir ​con el régimen ⁠de racionamiento impuesto en las últimas semanas.

Otro, en la ‌ciudad turística de Yevpatoriya, dijo que había una ⁠larga cola fuera de la ⁠única gasolinera que funcionaba allí.

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Ucrania ha intensificado los ataques con drones contra las líneas de suministro a la península, que Moscú ⁠arrebató a Kiev en 2014. Las autoridades locales ​han impuesto regímenes de racionamiento de combustible, ‌y algunos alimentos también escasean.

El ‌miércoles, el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháyev, respaldado por ⁠Rusia, dijo que los planes para distribuir la gasolina racionada se habían retrasado porque los camiones no habían podido llevar el combustible a la ciudad, tras los recientes ​ataques ucranianos ‌contra las rutas de suministro.

El combustible se suministra principalmente a Crimea por carretera y ferrocarril a través de los territorios controlados por Rusia al norte, que Moscú invadió en 2022. Esas rutas se ⁠han visto cada vez más interrumpidas por ataques con drones.

Anteriormente, el combustible llegaba a Crimea en barcaza hasta una terminal petrolera en la ciudad de Feodosia, pero los suministros se interrumpieron después de que Ucrania atacara la terminal en abril.

En Sebastopol, el gobernador designado por Moscú dijo que los drones ucranianos habían ‌causado daños leves durante la noche, derribando 33 de ellos. El gobernador respaldado por Rusia de la parte de la región de Jersón controlada por Moscú, que limita con Crimea al norte, afirmó que Ucrania había atacado puentes de la ‌región, causando algunos daños.

Kiev también atacó durante la noche el sur de Rusia, según las autoridades, causando daños que incluyen un incendio ‌en la refinería ⁠de petróleo de Afipsky, que ya ha sido extinguido.

El gobernador de la vecina Adigueya también ​informó de daños en infraestructuras civiles en toda la región.

Con información de Reuters