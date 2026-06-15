“Lamentable”: Basterra cuestionó a Basualdo y Paoltroni tras el fracaso de la intervención a Formosa

Sin ahorrar en críticas, el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) de Formosa, Luis Basterra, cargó contra los legisladores nacionales libertarios Atilio Basualdo y Francisco Paoltroni por “anteponer sus intereses personales” por sobre los del pueblo de la provincia de Formosa.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), Basterra sostuvo que la actuación de Basualdo en la Cámara de Diputados es “lamentable” y afirmó que el legislador busca “amparo político” ante distintas denuncias judiciales que lo involucran. En ese marco, lo vinculó con presuntas irregularidades relacionadas con la instalación de una estación de servicio sobre la ruta 81 y con desmontes detectados por organismos nacionales.

En esta misma línea, afirmó que Basualdo “está buscando amparo” ante “las consecuencias de las acciones que ha cometido a lo largo de los últimos tiempos”, por lo que “sale con evasivas e imputaciones que son muy fácilmente rebatibles”.

Basterra recordó además declaraciones previas de Basualdo en las que el propio dirigente había planteado la importancia del interés común por encima del interés personal, y señaló lo que consideró un cambio de posicionamiento político tras su incorporación a La Libertad Avanza.

Desmontes e irregularidades

En ese sentido, Basterra aseveró que “hace quedar muy mal a los formoseños”, al igual que el senador Paoltroni. “Los dos tienen causas en la Justicia”, enfatizó y mencionó la que involucra a Basualdo, que fue denunciado por Vialidad Nacional: “Puso una estación de servicio interrumpiendo la ruta 81”, agregando que también “hizo desmontes que los detectó la Nación”, al igual que el ex rematador de vacas Paoltroni.

“¿Quiere que se lo perdone porque es diputado?" cuestionó Basterra. Y continúo: "No, porque los fueros no son penales ni económicos, por lo tanto tendrá que responder. De hecho, la Cámara le tiene embargada la dieta y se están siguiendo los caminos de la Justicia”, finalizó.

El fracaso de Paoltroni profundiza las internas del Gobierno nacional

La falta de respaldo político al proyecto de intervención federal de Formosa volvió a quedar en evidencia en el Senado y derivó en nuevas críticas del senador Francisco Paoltroni.

Tras la virtual paralización de la iniciativa y la decisión de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de no impulsar su tratamiento sobre tablas, el legislador formoseño expresó su malestar a través de su programa de streaming “El Grito Sagrado”, donde cuestionó a referentes de La Libertad Avanza.

Durante la emisión, Paoltroni sostuvo que existe una contradicción entre los discursos públicos sobre institucionalidad y las decisiones que se adoptan en el Congreso, y criticó la falta de acompañamiento a su propuesta.

El principal eje de sus cuestionamientos fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque también extendió sus críticas a otros dirigentes del oficialismo, dejando expuesto el malestar interno dentro del espacio libertario por el freno a la iniciativa.