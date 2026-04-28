La UE dice que se puso en contacto con Israel por buque granelero ruso que atracó en Haifa

FOTO ARCHIVO: Banderas ucranianas y europeas ondean en el centro de Kiev

​La Unión Europea se puso en contacto con Israel en relación con ‌un buque ruso, ‌que transportaba lo que Ucrania describió como cereales que le habían sido sustraídos, al que se le permitió atracar en el puerto israelí de Haifa, informó el martes un portavoz de Asuntos ​Exteriores del ⁠bloque.

El ministro de Asuntos Exteriores de ‌Ucrania, Andrii Sybiha, dijo que se ⁠había convocado al embajador ⁠de Israel por lo que describió como la inacción israelí al permitir la entrada ⁠en el país de cargamentos de ​cereales procedentes de la ‌Ucrania ocupada por Rusia.

"Condenamos ‌todas las acciones que contribuyen a financiar ⁠el esfuerzo bélico ilegal de Rusia y eluden las sanciones de la UE, y seguimos dispuestos a actuar ​contra tales ‌acciones incluyendo en listas a personas y entidades de terceros países si es necesario", dijo el portavoz de la UE, Anouar El ⁠Anouni, en respuesta a una solicitud de comentarios sobre la situación.

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"Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí sobre esta cuestión", añadió.

Kiev considera que todo el grano producido en las cuatro regiones ‌que Rusia reclama como propias desde que invadió Ucrania en 2022, así como en Crimea —anexada en 2014—, ha sido robado por Moscú.

Ucrania también ha protestado anteriormente por ‌la exportación de este cereal a otros países.

Rusia denomina a estas regiones sus "nuevos territorios", pero ‌siguen siendo ⁠reconocidas internacionalmente como ucranianas. Moscú no se ha pronunciado sobre ​la situación jurídica del cereal recolectado en ellas.

Con información de Reuters