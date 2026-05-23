La UE debe reformarse, consolidarse y usar deuda conjunta para enfrentar necesidades de gasto: FMI

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea

Los países de la Unión Europea se enfrentarán a elevados gastos en defensa, energía y pensiones durante los próximos 15 años, ‌informó el sábado el ‌Fondo Monetario Internacional a los ministros de Finanzas de la UE, sugiriendo una combinación de reformas, consolidación y endeudamiento conjunto como forma de gestionar esta situación.

"Si no se controla, la deuda pública seguirá una trayectoria insostenible. Si no se modifican las políticas, la deuda de un país europeo promedio alcanzaría el 130% del PIB en 2040, lo que supone ​prácticamente el doble de ⁠la actual", señaló el FMI en un documento utilizado como base ‌para los debates de los ministros en una reunión ⁠informal celebrada en Nicosia.

El documento señala que, ⁠para evitar tal escenario, los países de la UE deben mejorar los incentivos para que los ciudadanos se desplacen por el bloque de 27 ⁠naciones en busca de trabajo y para que las empresas los ​contraten.

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La UE también debería integrar sus mercados energéticos, ‌facilitar que los ahorros de los ‌ciudadanos fluyan por todo el bloque hacia inversiones rentables y unificar ⁠las legislaciones, que a menudo difieren de un país a otro.

Las reformas de las pensiones y el aumento de la edad de jubilación también serían de ayuda, al igual que las garantías gubernamentales para inversiones ​de mayor ‌riesgo en proyectos con bajas emisiones de carbono y resistentes al clima, que contribuirían a atraer capital privado hacia ellos.

Por último, los gobiernos deberían acordar que la innovación, la energía y la defensa son bienes públicos europeos y que deberían financiarse ⁠mediante empréstitos conjuntos.

La deuda conjunta es un tema muy controvertido en la UE, donde algunos países como España, Italia o Francia están a favor, pero otros, como Alemania y varios países del norte de Europa, se oponen firmemente a la idea.

"Este es uno de esos ámbitos en los que hay diferencias de opinión, pero sin duda es uno de los que debatiremos en ‌los próximos meses", dijo a Reuters el presidente de los ministros de Finanzas de la zona del euro, Kyriakos Pierrakakis.

El FMI señaló que, incluso con reformas, la mayoría de los países de la UE seguirían necesitando una consolidación fiscal para que la deuda entrara en una senda descendente, aunque ‌cuanto más ambiciosas fueran las reformas, menos consolidación se necesitaría.

Señaló que, si los gobiernos no actuaban ahora, el problema no haría más que empeorar.

"El enfoque de 'salir ‌del paso' que ⁠muchos países han adoptado hasta ahora está llegando a sus límites, y parece esencial una respuesta más estratégica para ​hacer frente a las crecientes presiones sobre el gasto", señaló el FMI.

"Introducir cambios de forma fragmentaria, o realizar ajustes marginales, probablemente resulte insuficiente", añadió.

Con información de Reuters