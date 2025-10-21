Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados que buscan llegar al Congreso por La Rioja

El próximo domingo 26 de octubre, la provincia de La Rioja se prepara para una elección en la que renovará dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. De esta manera, las diferentes fuerzas presentan, en tiempo de descuento, su oferta electoral.

El Partido Justicialista riojano, bajo el lema Federales Defendamos La Rioja competirá en las próximas elecciones con una lista encabezada por Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera, ambos diputados nacionales en ejercicio que buscarán renovar sus bancas en el Congreso de la Nación.

Pedrali, además de su labor legislativa, coordina el Plan Angelelli de Vivienda, uno de los programas sociales más emblemáticos de la gestión del gobernador Ricardo Quintela, orientado a brindar soluciones habitacionales a familias riojanas. Herrera, por su parte, es un dirigente con amplia experiencia política y territorial. La nómina se completa con los suplentes Adriana Olima, actual intendenta del departamento Famatina, y Ariel Bejarano, intendente del departamento Juan Facundo Quiroga, ambos con un fuerte arraigo en sus comunidades y un papel destacado en la política provincial.

En tanto, bajo la alianza Somos La Rioja, integrada por la Unión Cívica Radical y la Coalición ARI intentará aspirar a una banca como diputado nacional Gustavo Galván, el presidente de la UCR a nivel provincial y actual diputado provincial, lidera la fórmula como candidato titular. Lo acompaña Silvia Fernández, dirigente con experiencia en el ámbito educativo y social. Como suplentes, figuran Martín Berzecio, empresario y ex presidente de la Liga Chileciteña de Fútbol, y Mabel Reynoso, militante con fuerte arraigo en la comunidad.

En La Rioja, La Libertad Avanza se presenta como una fuerza política independiente, sin alianzas con otros partidos. La lista de candidatos a diputados nacionales está encabezada por Gino Visconti, joven empresario oriundo de la ciudad de La Rioja, y Carolina Moreno, dirigente chileciteña. Ambos fueron confirmados como candidatos titulares por la coalición, con Aldo Morales y Tania Molina ocupando los puestos de suplentes.

Mientras que, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) presentó su lista para las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025. La fórmula está encabezada por Carolina Goycochea y Francisco Martín Narváez, con Cristian Corzo y Ada González como suplentes. Goycochea es una militante reconocida en la provincia, mientras que Narváez es un dirigente con trayectoria en el movimiento obrero.

Mientras que, el frente Provincias Unidas presentó su lista para las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025. La fórmula está encabezada por Rubén Galleguillo, ex funcionario del gobierno mazista, y Mónica Piquilman, con experiencia en el ámbito social y educativo. Los suplentes son Cristian Corzo y Ada González. Este frente se diferencia de los oficialismos tanto nacional como provincial y se referencia en el cordobés Juan Schiaretti.

En tanto que, el frente Las Fuerzas del Centro competirá por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación por la provincia de La Rioja. La fórmula está encabezada por Gustavo Canteros y Selva Puga, con Francisco Sabre y Paola Allende como suplentes. Este frente se presenta como una alternativa política republicana, federal y social, buscando ofrecer una opción para el desarrollo integral y equilibrado del país.

De esta manera, se viven días decisivos en La Rioja, donde las distintas fuerzas políticas intensifican sus campañas para ganar la confianza de los votantes y representar con compromiso a todos los riojanos en la Cámara de Diputados de la Nación.