Políticas sanitarias integrales: La Rioja expuso sus políticas de salud adolescente en un encuentro federal

Con el objetivo de fortalecer la salud integral de las adolescencias, promover el intercambio de experiencias y de gestión, La Rioja participó del Primer Encuentro Nacional de la Red de Referentes de Salud Integral en la Adolescencia, organizado por el área de Adolescencia de la Dirección de Salud Perinatal, Niñez y Adolescencias (DISAPENYA) del Ministerio de Salud de la Nación.

Impulsado por el Ministerio de Salud, el encuentro se desarrolló de manera virtual y buscó consolidar una red federal de referentes en salud adolescente, en la que se promovió la articulación entre jurisdicciones y el intercambio de buenas prácticas. Durante la jornada se abordaron ejes centrales como la gestión de información sanitaria, la articulación intersectorial y la participación activa de adolescentes en las políticas públicas.

Desde la cartera provincial destacaron la importancia de estos espacios para mejorar la calidad de atención y garantizar el acceso a derechos en todo el territorio argentino.

La Rioja presentó su Plan Provincial de Salud

En representación de la provincia, la coordinadora de Adolescencia de la Dirección General de Salud Perinatal, Niñez y Adolescencia, Viviana Stirnemann, expuso el Plan Provincial de Salud y los objetivos priorizados dentro del eje de salud adolescente. Durante su intervención, presentó los principales indicadores sanitarios de La Rioja y detalló las líneas estratégicas que se implementan actualmente para fortalecer el abordaje integral de adolescentes en el sistema público de salud.

La funcionaria explicó además cómo la provincia trabaja en la consolidación de estrategias territoriales que permiten adaptar las políticas sanitarias a las necesidades específicas de cada comunidad. Uno de los puntos destacados de la presentación fue la herramienta Sistema de Gestión de Resultados, utilizada por la Coordinación de Adolescencia para evaluar el impacto de indicadores clave y mejorar la planificación de los equipos de salud.

Este sistema permite generar análisis situados a partir de problemáticas identificadas en el territorio, facilitando la toma de decisiones y el diseño de políticas más eficientes orientadas a la población adolescente. Según explicó Stirnemann, la propuesta despertó interés entre las distintas provincias participantes, lo que abre la posibilidad de futuros encuentros para profundizar el intercambio de experiencias y fortalecer las estrategias sanitarias a nivel federal.

Cooperación interprovincial y mirada integral

Desde la cartera sanitaria provincial destacaron que la participación en este tipo de encuentros permite consolidar el trabajo articulado entre provincias y fortalecer una mirada integral sobre la salud adolescente.

El objetivo común es avanzar hacia políticas públicas que no solo garanticen el acceso a la atención, sino que también promuevan la equidad, la prevención y el acompañamiento integral de las y los adolescentes en todo el país.