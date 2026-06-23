COFEDRO NEA 2026: Formosa fortaleció el trabajo regional para prevenir los consumos problemáticos

Representantes de Formosa participaron de una nueva asamblea regional del Consejo Federal de Drogas (COFEDRO) NEA 2026, desarrollada en la ciudad de Posadas, Misiones, con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer las políticas públicas vinculadas a la prevención y el abordaje integral de los consumos problemáticos.

La delegación formoseña estuvo encabezada por la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, y la administradora general del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA), Lisie Meier, quienes asistieron junto a técnicos y profesionales del organismo.

El encuentro se llevó a cabo en el Centro Provincial de Prevención y Asistencia Integral para el Control de las Adicciones y reunió a funcionarios de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, además de representantes de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR).

La jornada fue encabezada por el secretario de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de Misiones, Roberto Padilla, y contó con la participación de Gustavo Segnana y Lorena Puchetti, en representación de SEDRONAR.

Durante las mesas de trabajo, los equipos interdisciplinarios compartieron estrategias, modalidades de intervención y experiencias desarrolladas en cada jurisdicción, con el objetivo de consolidar una agenda regional común para la prevención y el acompañamiento de personas con consumos problemáticos.

La experiencia formoseña

En ese marco, Formosa presentó las políticas implementadas por el Instituto IAPA, especialmente el funcionamiento de los dispositivos de segundo y tercer nivel de atención, donde se brinda asistencia especializada, seguimiento y acompañamiento tanto a las personas en situación de consumo como a sus entornos familiares.

La ministra Gloria Giménez destacó la importancia del trabajo articulado entre las provincias y señaló que estos espacios permiten fortalecer las respuestas frente a una problemática compleja.

“Estamos aquí para compartir experiencias frente a un desafío complejo como son los consumos problemáticos. Estos encuentros nos permiten conocer cómo trabajan otras provincias y construir respuestas conjuntas que nos ayuden a mejorar nuestras intervenciones”, expresó.

Asimismo, recordó que Formosa cuenta con una estrategia integral que incluye prevención, asistencia y acciones contra el narcotráfico. En ese sentido, mencionó que la provincia adhirió a la desfederalización de los delitos vinculados al narcomenudeo mediante la Ley Provincial Nº 1.627, que permitió la creación del Fuero contra el Narcocrimen y de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcocrimen.

También destacó la conformación del Instituto IAPA como organismo especializado en la asistencia y acompañamiento de personas con consumos problemáticos y sus familias, con una red de atención distribuida en todo el territorio provincial.

Finalmente, Giménez subrayó que el intercambio con otras provincias permite evaluar y fortalecer las políticas implementadas. “Siempre hay aspectos para mejorar y aprender, pero también es importante reconocer el camino recorrido y los avances alcanzados”, concluyó.