La OTAN acuerda modernizar sus capacidades nucleares

FOTO DE ARCHIVO. La sombra de un periodista se proyecta junto a los logos de la OTAN en Washington, EEUU

La OTAN acordó el jueves modernizar sus ‌capacidades nucleares ‌y reforzar su capacidad de planificación nuclear, dijo en un comunicado el órgano de mayor rango de la Alianza en ​materia de ⁠disuasión nuclear.

Todos los ‌aliados de la OTAN, ⁠excepto Francia, ⁠forman parte del Grupo de Planificación Nuclear, que actúa como ⁠foro de consulta y ​toma de decisiones ‌en materia de ‌disuasión nuclear.

Los ministros de ⁠Defensa que participaron en la reunión "recordaron que las fuerzas nucleares estratégicas ​de ‌la Alianza siguen siendo la garantía suprema de la seguridad de los aliados y ⁠sustentan la arquitectura de disuasión ampliada de la OTAN", señala el comunicado.

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"Los ministros del Grupo de Planificación Nuclear acordaron seguir reforzando la misión ‌de disuasión nuclear de la OTAN mediante la modernización de sus capacidades nucleares, el fortalecimiento de su ‌capacidad de planificación nuclear y la adaptación necesaria para alcanzar ‌sus ⁠intereses de seguridad", dijo el grupo.

Con información de Reuters