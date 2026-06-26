La ola de calor en Europa sería "prácticamente imposible" sin el cambio climático, según científicos

FOTO DE ARCHIVO: Aspersores en Colonia

​La ola de calor sin precedentes que azota Europa Occidental habría sido "prácticamente imposible" sin el cambio climático provocado por el ser humano, que ha hecho ‌que el fuerte aumento de las ‌temperaturas nocturnas de esta semana sea 100 veces más probable de lo que habría sido hace tan solo dos décadas, según afirmaron científicos el viernes.

"En la región estudiada, esta ola de calor es la más severa jamás registrada", señaló en un análisis el grupo de científicos climáticos World Weather Attribution (WWA).

El jueves, Reino Unido registró una temperatura máxima récord para el mes de junio, en medio de la mortífera ola de ​calor que ha causado la ⁠muerte de decenas de personas, ha interrumpido el suministro eléctrico y ha obligado ‌a cerrar colegios y lugares de interés cultural.

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El calentamiento global ha ⁠agravado las olas de calor en Europa en ⁠tan solo unas décadas, según el análisis de la WWA. Una ola de calor similar en junio de 1976 habría sido unos 3,5 grados Celsius más fresca que esta, ⁠señaló la WWA.

De las más de 800 ciudades europeas analizadas, el 45% ​ha registrado, o se prevé que registre, sus niveles más ‌altos de estrés térmico para finales de ‌junio, según la investigación. El estrés térmico se produce cuando el cuerpo no ⁠puede refrescarse mediante la sudoración.

LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO IMPULSAN EL CALENTAMIENTO

Los científicos han confirmado, tras años de estudios, que el calentamiento global provocado por el ser humano está haciendo que las olas de calor sean tanto más probables como ​más intensas. Las ‌emisiones de gases de efecto invernadero, procedentes en su mayoría de la quema de carbón, petróleo y gas, han elevado la temperatura media del planeta a alrededor de 1,4 °C por encima de los niveles de la era preindustrial del siglo XIX, según la Organización Meteorológica Mundial.

"En estos momentos ⁠no estamos haciendo lo suficiente para frenar el ritmo del calentamiento global. Y, a medida que ese ritmo de calentamiento continúe..., cabe esperar que se superen las temperaturas récord con cada vez mayor frecuencia", dijo Clair Barnes, investigadora asociada especializada en fenómenos meteorológicos extremos en el Imperial College de Londres y coautora del análisis de la WWA.

Europa es el continente que se calienta más rápidamente del mundo.

El análisis de la WWA señala que los efectos sobre ‌la salud de esta ola de calor apenas están empezando a manifestarse, y hace referencia a un estudio científico que reveló que más de 60.000 personas fallecieron por causas relacionadas con el calor durante una serie de olas de calor en el verano de 2022.

Los riesgos para la salud durante las olas de calor se ven agravados por las ‌temperaturas nocturnas extremas, que dificultan la capacidad del organismo para recuperarse del estrés diurno. En algunas zonas de Francia, las temperaturas nocturnas se han mantenido por encima de los 20 °C durante ‌más de una ⁠semana —un umbral térmico conocido como "noche tropical"—, y en algunas noches se han registrado temperaturas mínimas de casi 30 °C.

El fenómeno meteorológico de El Niño, ​que se ha formado en el Pacífico tropical y tiende a aumentar las temperaturas globales, no contribuyó al intenso calor que se ha registrado en Europa, según la WWA.

(Reportaje de Kate Abnett desde Bruselas; edición de Matthew Lewis; edición en español de Paula Villalba)