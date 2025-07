Voto por moto: escándalo en Formosa por el insólito sorteo del concejal libertario Ramiro Saavedra

Tras las elecciones del 29 de junio, donde el Partido Justicialista (PJ) en Formosa arrasó en las urnas con más del 67% de los votos, uno de los pocos logros que consiguió la oposición es el de la elección de Ramiro Saavedra, quien asumirá el próximo 10 de diciembre como el primer concejal por La Libertad Avanza. Sin embargo, desde antes de asumir, el joven de 22 años ya se encuentra en el centro de la polémica: durante su campaña prometió diversos premios para los ciudadanos y fiscales que apoyen su candidatura.

La polémica volvió a encenderse en los últimos días, luego de que el concejal publicara en sus redes sociales la entrega de una moto a uno de sus fiscales de mesa, asegurando que se trata del cumplimiento de una "promesa de campaña". Según informó el medio La Mañana, el libertario se había comprometido a sortear tres motos y siete bicicletas como forma de “incentivar a los fiscales” y “recompensar a quienes se acercaron a los stands” durante la campaña electoral.

Los sorteos restantes se transmitirán a través de un canal de streaming llamado "Esto es Mundial, Hermano", donde los participantes ya están definidos: el resto de ciudadanos y fiscales que depositaron sus cupones en los stands durante la campaña electoral.

Además de los sorteos, Saavedra dijo que se prepara para asumir su rol como concejal en diciembre, para lo cual se encuentra formando un equipo de profesionales (abogados, arquitectos, ingenieros) para "formular proyectos basados en las necesidades de los vecinos". Entre las propuestas más polémicas de su campaña se encuentra la desregulación del comercio en las fronteras con Paraguay y la "prohibición del déficit fiscal", a pesar de que la actual gestión formoseña lleva más de 22 años de superávit.

Por último, Saavedra mencionó que aún no tuvo la oportunidad de reunirse con otros concejales debido a "compromisos laborales y viajes", entre los que se destaca su asistencia al evento Derecha Fest en Córdoba, el evento pago al que asistió el presidente Javier Milei, autodefinido como "el evento más antizurdo del mundo".

La crisis de la oposición tras las elecciones

Luego de la contundente victoria del peronismo en los comicios, la oposición local se muestra cada vez más dividida, siendo el ejemplo más claro la reciente disputa entre la diputada Gabriela Neme y el exlegislador nacional Ricardo Buryaile, quienes compartieron espacio bajo Juntos por el Cambio mientras que ahora se acusan de "acordar" con el oficialismo.

Todo comenzó en una entrevista con Radio Uno, en la que la diputada aseguró que Buryaile "peleaba por la validez de boletas azules" pertenecientes al peronismo, actitud que catalogó de "muy rara" ya que consideran que desde la oposición tienen como único adversario al oficialismo.

También criticó a quienes, dentro del frente, priorizan disputas internas por las bancas: "Sería una violación a la voluntad del pueblo que es soberano en quién tiene que ocupar la banca. De última, discutiremos en la Corte". Y remarcó: "No va con nosotros bajarle puntos a la boleta azul, estamos para otra cosa".

A las pocas horas de estas declaraciones por parte de la diputada, Buryaile se comunicó con Radio Uno para salir al aire y contestar las acusaciones de su ex compañera. "Neme es una mentirosa", disparó Buryaile, y negó rotundamente haber intervenido en ninguna mesa: "No estuve en la mesa, no defendí ningún voto".

En este marco, el exlegislador apuntó directamente contra la actitud de la dirigente, visiblemente molesto: "Si Neme quiere victimizarse denunciando un fraude, allá ella. Pero no puede ensuciar a la gente. Está muy equivocada. Conmigo no va a joder".