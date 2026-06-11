La familia de la víctima del ataque de Belfast pide calma tras ola de violencia contra inmigrantes

FOTO DE ARCHIVO. Contenedores de basura arden mientras manifestantes antiinmigrantes se enfrentan a la policía en Antrim Road, tras un ataque ocurrido el 8 de junio que dejó a un hombre gravemente herido, en Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido

Por Amanda Ferguson y ​Will Russell

BELFAST, 11 jun (Reuters) - La familia de un hombre que perdió un ojo en un ataque con ‌arma blanca hizo un ‌llamamiento a la calma el miércoles, después de que el incidente desencadenara durante la noche del martes una ola de violencia contra los inmigrantes en Belfast, en la que hombres enmascarados expulsaron a familias de sus hogares y prendieron fuego a vehículos.

El llamamiento se produjo mientras un ​hombre sudanés comparecía ⁠ante la justicia acusado de intento de asesinato y ‌mientras el primer ministro británico, Keir Starmer, ⁠y políticos de Irlanda del ⁠Norte condenaban la violencia de los "matones enmascarados" que había tenido como objetivo a las minorías étnicas.

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La policía se enfrentó a ⁠los manifestantes por segunda noche consecutiva el miércoles, ​desplegando cañones de agua y vehículos ‌blindados contra varias decenas de jóvenes ‌que lanzaban ladrillos y fuegos artificiales en el ⁠norte de Belfast. Sin embargo, los disturbios fueron mucho menores que los registrados a la misma hora del martes por la noche, tras viralizarse el vídeo del ​ataque con ‌arma blanca.

"Queremos dejar absolutamente claro que los disturbios nocturnos no son bienvenidos, y que la protesta pacífica es el único camino a seguir", declaró un miembro de la familia de la víctima, ⁠Stephen Ogilvie, en un comunicado.

"Tenemos muchos inmigrantes que aportan una contribución muy valiosa a nuestro país (...). No queremos que esta terrible tragedia se utilice para dividir a la gente o avivar la hostilidad", añadió.

En su intervención en el Parlamento de Londres, Starmer señaló que el ataque planteaba serias preguntas, ‌pero que "expulsar a la gente de sus hogares no es (...) la forma correcta de responder".

El sospechoso del ataque, un ciudadano sudanés de 30 años identificado como Hadi Alodid, compareció ante el tribunal el miércoles y quedó en prisión preventiva.

Ogilvie, ‌de unos 40 años, sufrió lesiones importantes en la cara y la espalda, según se informó en el tribunal.

Con información de Reuters