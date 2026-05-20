La falta de avances en la cumbre Trump-Xi eleva la apuesta para la próxima reunión, según Guterres

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una ceremonia de bienvenida con el presidente chino, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China

​La reunión celebrada la semana pasada entre los líderes de las dos mayores ‌economías del mundo ‌puede haber aliviado las tensiones, pero no ha supuesto ningún avance decisivo, dijo el miércoles el secretario general de la ONU, lo que eleva la apuesta para la visita de Xi Jinping a Washington durante ​este año.

Aunque Xi ⁠y el presidente de EEUU, Donald ‌Trump, no acordaron en Pekín prorrogar ⁠la frágil tregua comercial ⁠que expira en noviembre, Trump elogió profusamente al líder chino y lo invitó a visitar ⁠Washington en septiembre.

"Seamos claros, no se logró ​ningún avance significativo, por lo ‌que la visita del ‌presidente Xi a Washington cobra una enorme ⁠importancia", dijo el jefe de las Naciones Unidas, António Guterres, en una rueda de prensa en Tokio.

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La visita de Xi ​en septiembre ‌coincide con la Asamblea General de la ONU, lo que plantea la posibilidad de que el líder chino se dirija a la asamblea en ⁠persona por primera vez desde 2015.

El secretario general de la ONU acogió con satisfacción esa posibilidad, pero no dio indicios de si tales planes estaban en marcha.

Guterres había advertido anteriormente de que la ONU se enfrenta a un "colapso ‌financiero inminente" debido a las cuotas impagadas, en gran parte de EEUU, el principal contribuyente mundial.

Esas deudas, entre los presupuestos de mantenimiento de la paz y los presupuestos ordinarios, ascienden a ‌más de 3.000 millones de dólares, dijo Guterres, y añadió que seguiría insistiendo en que Washington ‌pagara sus ⁠cuotas y no pidiera a países como China y Japón que cubrieran ​el déficit.

Con información de Reuters