La AIE prevé que la recuperación gradual de Ormuz dé lugar a un importante excedente en 2027

FOTO DE ARCHIVO. El logo de la Agencia Internacional de la Energía en París, Francia

​El mercado mundial del petróleo se recuperará gradualmente del cierre del estrecho de ‌Ormuz antes de ‌entrar en un importante excedente en 2027, según ha señalado la Agencia Internacional de la Energía en su reporte mensual sobre el mercado del petróleo publicado este miércoles.

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo para poner ​fin a ⁠la guerra que dura ya tres meses, ‌que incluye la reapertura del estrecho ⁠de Ormuz por parte ⁠de Irán y el levantamiento del bloqueo naval por parte de Estados Unidos, lo que ⁠podría poner fin a la mayor interrupción ​del suministro de petróleo de ‌la historia, que ha ‌paralizado más de 14 millones de barriles ⁠diarios de la producción petrolera de Oriente Medio, según la AIE.

"Si el acuerdo se mantiene, las exportaciones y la producción del ​golfo Pérsico ‌deberían experimentar una recuperación gradual, sobre todo porque las exportaciones de petróleo iraní podrán reanudarse por completo una vez que se levante el bloqueo estadounidense", ⁠señaló la agencia, que asesora a los países industrializados.

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El mercado del petróleo entrará entonces en una situación de importante exceso de oferta el próximo año, según señaló la AIE en su primera previsión para 2027, en la que se ‌prevé que la oferta mundial de petróleo aumente en 8 millones de barriles al día, mientras que la demanda solo crecerá en 2 millones de barriles al día.

"Esto podría suponer ‌un respiro muy bienvenido para el mercado y una oportunidad para reponer las existencias agotadas, o ‌para crear ⁠nuevas reservas estratégicas, a medida que los países revisan sus estrategias ​y políticas energéticas en respuesta a la crisis".

Con información de Reuters