Kuwait Petroleum Corp informa de daños en sus instalaciones tras ataques con drones de Irán

Los ​ataques con drones iraníes alcanzaron varios objetivos en Kuwait el domingo, y la ‌empresa estatal de ‌energía Kuwait Petroleum Corporation informó de incendios y "graves daños materiales" en algunas de sus instalaciones operativas.

KPC indicó en un comunicado que varios equipos estaban trabajando para controlar los incendios en las filiales Petrochemical Industries ​Company y National ⁠Petroleum Company.

En un incidente separado, KPC ‌había informado anteriormente de que se ⁠había producido un incendio ⁠en su complejo del sector petrolero de Shuwaikh, que alberga el Ministerio de Petróleo y ⁠la sede de KPC, tras un ​ataque con drones.

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Los medios estatales ‌kuwaitíes, citando al Ministerio ‌de Finanzas, informaron que un dron iraní ⁠impactó en un complejo de oficinas de los ministerios del Gobierno, causando importantes daños materiales, pero sin víctimas.

Los incendios en ​los complejos ‌del sector petrolero y del ministerio han sido controlados, según informó Kuwait más tarde ese mismo día.

También se dejaron fuera de servicio dos unidades ⁠de generación de energía después de que drones iraníes atacaran dos centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, causando daños importantes, informó el Ministerio de Electricidad y Agua de Kuwait.

No se han registrado heridos en ninguno de los incidentes.

La guerra ‌entre Estados Unidos e Israel contra Irán se encuentra en su sexta semana, con Teherán atacando a Israel y a los Estados árabes del Golfo que albergan instalaciones militares ‌estadounidenses.

La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó la autoría de los ataques contra plantas petroquímicas en Kuwait, ‌así como ⁠en los Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Con información de Reuters