"Inexistencia de delito": rechazaron cuatro veces las denuncias de Neme contra el PJ de Formosa

La Justicia Federal volvió a rechazar una denuncia impulsada por la exlegisladora de Formosa, Gabriela Neme, quien había cuestionado los aportes de funcionarios provinciales al Partido Justicialista local. Con este fallo, ya son cuatro las instancias judiciales que desestimaron la presentación por inexistencia de delito.

La causa se originó a partir de una denuncia en la que Neme cuestionaba la legalidad de aportes realizados por funcionarios afiliados al Partido Justicialista de Formosa. Sin embargo, tanto en las instancias iniciales como en revisiones posteriores, la Justicia concluyó que no existía delito alguno, ya que se trataba de contribuciones voluntarias y ajustadas a derecho.

Pese a estos fallos, la exlegisladora insistió con un recurso extraordinario ante Casación, instancia en la que debía demostrar la existencia de una vulneración de derechos federales. No obstante, los jueces Carlos A. Mahiques, Mariano H. Borinsky y Guillermo J. Yacobucci coincidieron en que el planteo no cumplía con los requisitos formales ni sustanciales para ser admitido.

Cabe destacar que el último revés se produjo en la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró "inadmisible" el recurso extraordinario presentado por la dirigente libertaria. Según el tribunal, la presentación no incorporó pruebas ni argumentos nuevos, sino que reiteró planteos que ya habían sido analizados y rechazados previamente.

En su resolución, el tribunal señaló que no se acreditaron defectos graves en las decisiones anteriores ni se configuraba un caso de gravedad institucional que justificara una revisión. Además, el fiscal interviniente también había dictaminado en el mismo sentido, recomendando el rechazo del recurso.

Con esta decisión, la causa quedó definitivamente archivada, consolidando una serie de fallos adversos para Neme. En todas las instancias judiciales se determinó que los aportes cuestionados estaban debidamente respaldados por normativa vigente, con documentación bancaria y controles de la Justicia Electoral.

Otro de los puntos abordados por los magistrados fue el intento de vincular al gobernador Gildo Insfrán con la causa. En ese sentido, aclararon que su mención en la carátula no implicaba imputación alguna, descartando así la interpretación sostenida por la denunciante.

Resultado judicial

En diálogo con Infoqom, Neme había advertido que el caso revela una grave incompatibilidad institucional, pero según el fallo judicial "el dinero no era producto de un desvío ilegal de fondos públicos, sino de deducciones lícitas y voluntarias". Es decir, que las transferencias de dinero tendrían origen y trazabilidad bancaria documentada por lo que no fueron consideradas un “desvío ilegal” de fondos públicos como denunció la ex legiladora.

Frente al argumento de "inexistencia de delito", la Justicia estableció que la operatoria estaba respaldada además por normativas vigentes, tales como las leyes nacionales de partidos políticos y una ley provincial. Además la Carta Orgánica del PJ de Formosa establece que el patrimonio de partidos se forma con el 10% de las retribuciones de los funcionarios políticos del Estado.

Los movimientos supuestamente cuestionados consistieron en deducciones legítimas sobre los haberes de funcionarios jerárquicos afiliados al PJ y estaban respaldados por normas provinciales y nacionales, además de por documentación bancaria, según informó el diario La Nación. En este sentido, la Cámara concluyó que no existió delito en esas operaciones financieras y dio por concluida la causa judicial.