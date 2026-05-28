Junto a una nueva entrega del Plan Angelelli, Quintela inauguró un acueducto clave para el interior provincial

En el marco de su gira institucional por el 140° aniversario del departamento Rosario Vera Peñaloza, el gobernador Ricardo Quintela hizo entrega de más viviendas del Plan Angelelli y inauguró un nuevo acueducto rural que permitirá abastecer con agua potable a familias de 14 parajes en La Rioja. La obra representa un avance clave en materia de infraestructura hídrica y acceso a servicios básicos para comunidades rurales del sur provincial.

Durante el acto de viviendas, el mandatario provincial destacó el Plan Angelelli y sostuvo que el programa permite garantizar el acceso a la vivienda a familias que históricamente quedaron fuera de los sistemas de adjudicación vecina Deolinda Ruarte. “El Plan Angelelli es absolutamente gratuito. Se cambia un ranchito por una vivienda completamente terminada y sin obligación de la familia de pagar esa vivienda”, expresó el gobernador durante el acto.

Asimismo, remarcó el alcance provincial de la iniciativa y el impacto social que representa para cientos de familias riojanas. “Más de mil viviendas del Plan Angelelli se van entregando en toda la provincia. Son mil familias que no tenían ninguna posibilidad de poder acceder a una vivienda digna ni siquiera de inscribirse en un programa habitacional porque no contaban con un recibo de sueldo”, señaló.

En ese marco, Quintela subrayó que el acceso a la vivienda representa un cambio estructural en la vida de las familias beneficiarias. “Esta familia tendrá seguramente muchos otros problemas por resolver, pero ya tiene solucionado el tema habitacional”, afirmó.

El ejecutivo provincial adelantó que el Gobierno provincial se encuentra próximo a inaugurar otras 66 viviendas del Plan Angelelli en el departamento Rosario Vera Peñaloza en la "primero serán inauguradas 44 viviendas" y "luego otras 22".

Además, Quintela reivindicó el rol del Estado como herramienta para mejorar las condiciones de vida de la población. “El mercado no va a venir a hacer esta casa, ni a construir una escuela o un hospital. Para eso está el Estado: para resolver los problemas de la sociedad”, sostuvo.

Un nuevo acueducto que beneficia a 68 familias

Durante el jueves, el mandatario inauguró en el paraje La Callana un nuevo acueducto rural que permitirá abastecer con agua potable a 68 familias de 14 parajes de la zona. La obra representa un avance clave en materia de infraestructura hídrica y acceso a servicios básicos para comunidades rurales del sur provincial, beneficiando además a instituciones y productores de la región.

Durante el acto, Quintela destacó el trabajo articulado para concretar este tipo de proyectos y reafirmó el rol del Estado en el desarrollo del interior provincial. “Agradezco profundamente a quienes llevaron adelante esta iniciativa. El Estado que nosotros representamos procura darles las herramientas a todos los que tienen distintas responsabilidades para que puedan alcanzar los objetivos que se plantean en cada departamento”, expresó durante el acto.

Por su parte, la intendenta de Rosario Vera Peñaloza, Laura Carrizo, valoró el impacto social de la obra y sostuvo que el proyecto refleja “un Estado que contiene, escucha y camina a la par de la gente”. “Este proyecto permitió que las vecinas y vecinos de este lugar, las 68 familias, puedan tener agua de red”, remarcó.

En tanto, el ministro de Producción y Ambiente, Ernesto Pérez, destacó la importancia de sostener este tipo de inversiones en un contexto nacional adverso para la obra pública. “Hay que dejar en claro que este tipo de obras ya no se financian desde Nación desde la llegada de Javier Milei, ya que esos fondos hoy se utilizan para pagar deuda”, sostuvo.

La obra beneficia a familias de los parajes La Callana, La Esperanza, Alto Verde, Alto Alegre, Puesto Los Gallardos, El Tala, Los Ledesma, San José del Tala, Los Coria, Alto Mirando, San Nicolás del Tala, La Vilduca, Santo Domingo y El Totoral.