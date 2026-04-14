Italia suspende el acuerdo de cooperación en materia de defensa con Israel

Imagen de archivo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante un debate en la Cámara Baja del Parlamento en Roma, Italia.

Por Angelo Amante ​y Alvise Armellini

ROMA, 14 abr (Reuters) - La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo el ‌martes que su ‌Gobierno suspendió un acuerdo de cooperación en materia de defensa con Israel, lo que refleja el deterioro de las relaciones entre dos antiguos aliados cercanos, mientras continúan los conflictos en Oriente Medio.

El Gobierno derechista de ​Meloni ha sido ⁠uno de los amigos más cercanos ‌de Israel en Europa, pero en ⁠las últimas semanas ha ⁠criticado sus ataques contra el Líbano, que han causado cientos de muertos y miles de ⁠heridos.

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Israel también realizó disparos de advertencia la ​semana pasada contra tropas italianas ‌que prestan servicio en ‌el Líbano bajo mandato de la ONU, ⁠causando daños a un vehículo.

"A la luz de la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del ​acuerdo de ‌defensa con Israel", declaró Meloni durante una visita a Verona, en el norte de Italia.

Una fuente cercana al asunto, que pidió permanecer en el ⁠anonimato, afirmó que Meloni tomó la decisión el lunes junto con sus ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, Antonio Tajani y Guido Crosetto, así como con el viceprimer ministro Matteo Salvini.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de ‌Israel declinó hacer comentarios.

El anuncio de Meloni fue una sorpresa, ya que supuso un cambio con respecto a la postura anteriormente cauta respecto a Israel. La oposición había pedido al ‌Gobierno que suspendiera el acuerdo.

"Llevábamos tiempo pidiendo esto, junto con otras fuerzas progresistas", declaró la líder ‌del centroizquierdista ⁠Partido Demócrata, Elly Schlein, añadiendo que Italia también debería apoyar la suspensión ​del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel.

(Reporte adicional de Alexander Cornwell y Nayera Abdallah; editado en español por Carlos Serrano)