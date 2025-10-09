Plan de ayuda a Gaza fracasará sin pleno acceso de grupos humanitarios: Consejo Noruego para Refugiados

El Consejo Noruego para los Refugiados, uno de los mayores grupos de ayuda independientes que trabajan en Gaza, dijo que el plan del presidente Donald Trump de aumentar la ayuda a las personas hambrientas como parte de un alto el fuego fracasará a menos que todos los grupos de ayuda puedan reanudar sus operaciones.

"La desesperación es más profunda y el agotamiento es mayor de lo que nadie puede imaginar dentro de Gaza (...) No es suficiente con algunas agencias de la ONU y algunas pocas ONG", dijo Jan Egeland, jefe del NRC, a Reuters en una entrevista a través de enlace de video desde Oslo.

"Si no, el plan de paz de Trump no tendrá éxito (...) No tenemos tiempo para más obstáculos burocráticos".

Israelíes y palestinos se alegraron el jueves después de que Trump anunció que se había alcanzado un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes en el marco de la primera fase de su plan para poner fin a la guerra de dos años en Gaza.

Egeland dijo que al NRC, entre otras ONG internacionales, se le impidió llevar ayuda a Gaza desde que Israel levantó su bloqueo de 11 semanas sobre los suministros en mayo.

Israel ha afirmado que no hay límite en las cantidades de ayuda alimentaria que entran en Gaza y acusa a Hamás de robar la ayuda, acusaciones que el grupo militante palestino niega. COGAT, el brazo del Ejército israelí que supervisa los flujos de ayuda a Gaza, no respondió inmediatamente a la solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El plan de 20 puntos de Trump incluye permitir el envío inmediato de "toda la ayuda" a la Franja de Gaza y que se restablezcan las infraestructuras de agua y las panaderías en el enclave, donde algunas zonas están sufriendo hambruna.

El NRC está volviendo a presentar una solicitud para hacer llegar a Gaza cientos de camiones cargados de ayuda vital, cuyo acceso se había denegado durante meses.

Egeland pidió la reapertura de todos los pasos fronterizos, tras el cierre de los pasos de Zikim y Allenby, e hizo hincapié en la urgente necesidad de tiendas y lonas impermeables para dar cobijo a los palestinos de Gaza a medida que se acerca el invierno.

La ofensiva israelí en Gaza, lanzada en respuesta al ataque de 2023 dirigido por Hamás contra Israel, ha causado más de 67.000 muertos.

El ataque de Hamás del 7 de octubre mató a unas 1.200 personas y 251 fueron llevadas como rehenes a Gaza, según funcionarios israelíes.

Con información de Reuters