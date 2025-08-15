Israel, en conversaciones para reasentar a palestinos de Gaza en Sudán del Sur, según fuentes

Un palestino llora la muerte de su hijo, Kanan Bakr, en la ciudad de Gaza

Sudán del Sur e Israel están discutiendo un acuerdo para reasentar a palestinos procedentes de Gaza, devastada por la guerra, en el conflictivo país africano, dijeron tres fuentes a Reuters, un plan que los dirigentes palestinos han tachado rápidamente de inaceptable.

Las fuentes, conocedoras del asunto pero que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que no se había alcanzado ningún acuerdo, pero que las conversaciones entre Sudán del Sur e Israel estaban en curso.

El plan, de llevarse adelante, consideraría el traslado de personas de un enclave destrozado por casi dos años de guerra con Israel a una nación en el corazón de África desgarrada por años de violencia política y étnica.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró este mes su intención de ampliar el control militar en Gaza, y esta semana repitió las sugerencias de que los palestinos abandonen el territorio voluntariamente.

Los líderes árabes y mundiales han rechazado la idea de trasladar a la población de Gaza a cualquier país. Los palestinos dicen que eso sería como otra "Nakba" (catástrofe), cuando cientos de miles huyeron o fueron expulsados durante la guerra árabe-israelí de 1948.

Las tres fuentes dijeron que la posibilidad de reasentar a palestinos en Sudán del Sur se planteó durante las reuniones entre funcionarios israelíes y el ministro de Asuntos Exteriores sursudanés, Semaya Kumba, cuando visitó el país el mes pasado.

Su versión parece contradecir la del Ministerio de Asuntos Exteriores sursudanés, que el miércoles tachó de "infundados" los informes anteriores sobre el plan.

El ministerio no estaba disponible de inmediato para responder a las afirmaciones de las fuentes el viernes.

