Ataques israelíes matan a tres personas en Gaza tras las nuevas negociaciones para una tregua

Un doliente reacciona durante el funeral de un palestino que murió en un ataque israelí, según informaron los médicos, en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la franja de Gaza

Por Nidal al-Mughrabi y Mahmoud ​Issa

EL CAIRO/GAZA, 13 abr (Reuters) - Un ataque aéreo israelí mató al menos a tres palestinos en la franja de Gaza el lunes, según informaron fuentes sanitarias, mientras los mediadores ‌se reunían con líderes de Hamás ‌en un intento por reforzar el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos.

Los médicos indicaron que el ataque había alcanzado a un grupo de hombres frente a una escuela en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. El ejército israelí no hizo comentarios de inmediato.

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En el hospital Al-Aqsa de Deir al-Balah, los cuerpos de los fallecidos yacían en el suelo envueltos en sudarios blancos frente al depósito de cadáveres, mientras familiares y ​amigos llegaban para despedirse de ⁠ellos. Algunos besaron la frente de las víctimas antes de rezar oraciones especiales.

"Esto no ‌es una tregua; es una trampa para nuestros jóvenes. Cada día hay mártires, ⁠todos y cada uno de los días. ¿Cuánto tiempo puede ⁠seguir así?", dijo Umm Hussam Abu El-Rous, una pariente de una de las víctimas.

"¿No es injusto que un niño de tres años tenga miedo de ver a su padre (muerto)? Él dice: 'Mi ⁠padre se fue a traerme algo de la tienda'", añadió.

El alto el fuego ​que comenzó el pasado mes de octubre puso fin a dos ‌años de guerra abierta, pero dejó a al ‌ejército israelí en control de una zona despoblada, delimitada por bloques pintados de amarillo, ⁠que abarca más de la mitad de Gaza, mientras Hamás está en poder de una estrecha franja costera y los ataques aéreos israelíes continúan.

Más de 750 palestinos han perdido la vida desde que entró en vigor el acuerdo, mientras que los milicianos han matado a cuatro ​soldados israelíes. Israel ‌y Hamás se han culpado mutuamente de las violaciones del alto el fuego.

Los palestinos dicen que las fuerzas israelíes han estado desplazando hacia el oeste algunos de los marcadores de hormigón amarillos. Israel lo niega.

EL DESARME DE HAMÁS, UN OBSTÁCULO

La violencia se produce mientras los líderes de Hamás y otras facciones palestinas se ⁠reúnen desde el sábado en El Cairo con mediadores de Egipto, Turquía y Qatar para debatir la aplicación de la segunda fase del acuerdo de Gaza.

Según un plan presentado por la Junta de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump, Hamás debería deponer las armas por etapas a lo largo de ocho meses, una vez que un comité de tecnócratas palestinos respaldado por Estados Unidos asuma el control en Gaza.

Sin embargo, el desarme de Hamás ha sido un obstáculo importante para el avance del ‌acuerdo de alto el fuego y el plan de Trump para Gaza, que también se han visto sometidos a presión por la guerra en Irán.

Dos funcionarios cercanos a las últimas conversaciones afirmaron que Hamás comunicó a los mediadores que las conversaciones sobre el desarme solo podrían avanzar una vez que Israel aplicara plenamente la primera fase del acuerdo de octubre de Trump, que incluye ‌un alto el fuego total en Gaza.

Funcionarios militares israelíes han afirmado que se están preparando para un rápido retorno a la guerra a gran escala si Hamás no depone las armas.

La guerra de Gaza ‌comenzó el 7 de ⁠octubre de 2023 con un ataque liderado por Hamás contra Israel que causó la muerte de 1.200 personas, según cifras israelíes.

La campaña de dos años ​que siguió por parte de Israel causó la muerte de más de 72.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza, y dejó el territorio prácticamente en ruinas.

Con información de Reuters