Israel ataca objetivos de Hezbolá en suburbios del sur de Beirut

Secuelas de un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut

Por Steven Scheer, Maya Gebeily, ​Nayera Abdallah y Eman Abouhassira

14 jun (Reuters) - Israel afirmó que su ejército atacó el domingo objetivos de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut después de que ‌el grupo armado alineado con Irán ‌disparara contra territorio israelí, y la agencia estatal de noticias libanesa informó de que dos personas habían perdido la vida.

El ejército israelí había declarado anteriormente que Hezbolá había lanzado tres proyectiles contra localidades del norte de Israel, calificándolo de flagrante violación del alto el fuego.

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"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado objetivos terroristas de la organización terrorista Hezbolá en el barrio de Dahiyeh, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hezbolá contra ​territorio israelí", afirmaba un comunicado ⁠conjunto del primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz.

EEUU E ‌IRÁN CERCA DE ALCANZAR UN ACUERDO

Dos personas murieron y otras cuatro ⁠resultaron heridas en el ataque, que tuvo como objetivo ⁠un apartamento en Dahiyeh, según informó la agencia estatal de noticias NNA.

Fuentes de seguridad libanesas indicaron que el ataque parecía ser un ataque selectivo con dos misiles. El ejército israelí ⁠afirmó que llevó a cabo un ataque "preciso" contra un centro de mando de ​Hezbolá.

Hezbolá no hizo comentarios inmediatos sobre las declaraciones israelíes, pero el ‌grupo afirmó que lanzó misiles y drones ‌contra las tropas israelíes en el sur del Líbano.

La semana pasada, un ataque israelí ⁠contra Dahiyeh desencadenó un intercambio de disparos entre Israel e Irán que amenazó con hacer fracasar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que pondría fin a la guerra a gran escala.

Washington y Teherán parecen estar cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin ​al conflicto, que ‌dura ya más de tres meses y ha perturbado el suministro energético y sacudido la economía mundial, y los líderes de Estados Unidos y Pakistán prevén que podría firmarse el domingo.

Irán lleva mucho tiempo planteando el cese de los combates en el Líbano como condición para cualquier acuerdo más amplio con ⁠Estados Unidos.

"Israel no tolerará que se dispare contra su territorio", afirmó Netanyahu en una publicación en X tras el ataque.

SUR DEL LÍBANO

El ejército israelí había emitido el domingo por la mañana una alerta de evacuación a gran escala para los residentes de al menos 30 pueblos y aldeas del sur del Líbano.

Las fuerzas israelíes han ocupado amplias zonas del sur del Líbano, e Israel afirma que pretende desmantelar la infraestructura de Hezbolá en sus fronteras.

Los combates con el grupo respaldado ‌por Irán no han cesado en la zona a pesar de que el Gobierno libanés mantiene conversaciones de alto el fuego con Israel en Washington.

Hezbolá ha rechazado las negociaciones y ha afirmado que cualquier alto el fuego con Israel debería garantizar el fin de todas las hostilidades, incluso en el sur del Líbano, y la retirada de las tropas israelíes.

A principios de ‌este mes, Israel afirmó que los combates en el sur del Líbano continuarían y advirtió a los residentes libaneses que no regresaran al sur.

Hezbolá entró en la guerra disparando contra Israel el 2 ‌de marzo, dos días ⁠después de que Estados Unidos e Israel iniciaran ataques aéreos contra Irán.

Israel afirmó que respondería con contundencia y, desde entonces, ha llevado a cabo ​ataques aéreos que han causado miles de muertos en el Líbano y han desplazado a más de un millón de personas.

Con información de Reuters