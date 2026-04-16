Superpetroleros sujetos a sanciones estadounidenses entran en el golfo Pérsico pese al bloqueo

FOTO DE ARCHIVO: Un buque en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia de Musandam, en Omán

Según datos de tráfico marítimo, un segundo superpetrolero sancionado por Estados Unidos ha entrado en el golfo Pérsico a través del ‌estrecho de Ormuz, a pesar ‌del bloqueo estadounidense impuesto a los buques que visitan puertos iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el bloqueo el domingo después de que las conversaciones de paz celebradas durante el fin de semana en Islamabad entre EEUU e Irán no lograran alcanzar un acuerdo.

El Mando Central de EEUU dijo en la red social X que se ha ​hecho dar la vuelta ⁠a 10 buques y que ningún barco ha logrado atravesar el ‌bloqueo desde su inicio el lunes.

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Aun así, la agencia ⁠de noticias iraní Fars informó el miércoles ⁠de que un superpetrolero iraní sujeto a sanciones estadounidenses cruzó el estrecho hacia el puerto iraní de Imam Jomeini a pesar del bloqueo. Fars no ⁠identificó el petrolero ni dio más detalles sobre su travesía.

El ​superpetrolero vacío RHN entró en el golfo Pérsico el ‌miércoles, según datos de LSEG y ‌Kpler. No quedó claro de inmediato hacia dónde se dirige el ⁠buque, que tiene capacidad para transportar 2 millones de barriles de petróleo.

La entrada del petrolero en el golfo Pérsico se produce un día después de que el superpetrolero Alicia, sancionado por EEUU, atravesara el estrecho ​de Ormuz. ‌El Alicia se dirige a Irak, según datos de Kpler.

Ambos petroleros tienen antecedentes de haber transportado petróleo iraní en los últimos años, según Kpler.

Entre los buques que se han visto obligados a dar media vuelta se encuentra el petrolero Rich Starry, sancionado ⁠por Estados Unidos, que regresó al golfo el miércoles, un día después de salir.

Estados Unidos ha advertido de que podría imponer sanciones secundarias a los compradores de petróleo iraní, en un aparente intento de ganar influencia de cara a nuevas negociaciones, apenas unas semanas después de que Washington suavizara la aplicación de algunas sanciones energéticas contra Irán.

Irán podría considerar permitir que los buques ‌naveguen libremente por el lado omaní del estrecho de Ormuz sin riesgo de ataque como parte de las propuestas que ha ofrecido en las negociaciones con EEUU, siempre que se alcance un acuerdo para evitar un nuevo conflicto, según una fuente informada por Teherán.

Se espera que el bloqueo de EEUU ‌reduzca las exportaciones de crudo de Irán, aunque el productor de la OPEP podría mantener su producción actual en 3,5 millones de barriles diarios (bpd) durante semanas almacenando ‌petróleo en tanques ⁠en tierra, según los analistas.

Irán exportó 1,84 millones de bpd de crudo en marzo y ha enviado 1,71 millones ​de bpd en lo que va de abril, en comparación con una media de 1,68 millones de bpd en 2025, según datos de Kpler.

Con información de Reuters