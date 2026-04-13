Reino Unido no respaldará el bloqueo del estrecho de Ormuz, según Starmer

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro británico, Keir Starmer, asiste a una reunión para discutir el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán y su impacto en el estrecho de Ormuz, en Londres, Reino Unido

​El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes que, independientemente de la presión a la ‌que se vea ‌sometido, Reino Unido no se verá arrastrado a la guerra con Irán ni participará en un bloqueo del estrecho de Ormuz.

"No apoyamos el bloqueo", dijo a BBC Radio 5 Live, y añadió que era vital conseguir que se reabriera el estrecho.

"En mi ​opinión, es vital ⁠que consigamos que el estrecho se abra y ‌se abra por completo, y ahí es ⁠donde hemos centrado todos nuestros ⁠esfuerzos en los últimos días y seguiremos haciéndolo", dijo Starmer.

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Reino Unido tenía dragaminas en la región, señaló, y ⁠aunque no podía hablar de cuestiones operativas, la ​capacidad militar estaba "centrada, desde nuestro ‌punto de vista, en conseguir ‌que el estrecho se abra por completo".

El ejército ⁠estadounidense anunció que el lunes iniciaría un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entrara y saliera de los puertos y zonas costeras iraníes, después ​de que ‌las conversaciones del fin de semana no lograran alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.

El Mando Central de Estados Unidos señaló que el bloqueo estadounidense, ⁠que comenzaría a las 10:00 hora del este de EEUU del lunes (1400 GMT), se "aplicaría de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entraran o salieran de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del golfo Pérsico y del golfo ‌de Omán".

Los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes no serán obstaculizados, según el ejército estadounidense.

El presidente Donald Trump dijo el domingo que las fuerzas estadounidenses también interceptarían ‌a cada buque en aguas internacionales que hubiera pagado un peaje a Irán.

"Nadie que pague un peaje ilegal tendrá ‌paso seguro en ⁠alta mar", escribió Trump en las redes sociales, y añadió: "¡Cualquier iraní que nos ​dispare a nosotros, o a buques pacíficos, será ENVIADO AL INFIERNO!".

Con información de Reuters