La ONU votará el martes una resolución suavizada sobre el estrecho de Ormuz

FOTO DE ARCHIVO. Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas asisten a una reunión sobre la situación en Oriente Medio en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos

Por David Brunnstrom y John ​Irish

7 abr (Reuters) - Se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU vote este martes una resolución para proteger la navegación comercial en el estrecho ‌de Ormuz, aunque será una versión ‌considerablemente diluida, después de que China, que cuenta con derecho de veto, se opusiera a autorizar el uso de la fuerza, según informaron diplomáticos.

Los precios del petróleo se han disparado desde que Estados Unidos e Israel atacaran Irán a finales de febrero, desencadenando un conflicto que se ha prolongado durante más de cinco semanas y que ha llevado a Teherán a cerrar en gran medida el estrecho, una arteria ​energética vital.

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Los esfuerzos de ⁠Baréin, actual presidente del Consejo de 15 miembros, para lograr una resolución han ‌implicado múltiples borradores destinados a superar la oposición de China, Rusia ⁠y otros países. Un nuevo borrador, al que ⁠ha tenido acceso Reuters, prescinde de cualquier autorización explícita del uso de la fuerza.

En su lugar, el texto "alienta encarecidamente a los Estados interesados en el uso de las rutas ⁠marítimas comerciales en el estrecho de Ormuz a que coordinen esfuerzos, de ​carácter defensivo y acordes con las circunstancias, para contribuir a ‌garantizar la seguridad y la protección de ‌la navegación a través del estrecho de Ormuz".

Afirma que dichas contribuciones podrían ⁠incluir "la escolta de buques mercantes y comerciales", y el texto también respalda los esfuerzos "para disuadir los intentos de cerrar, obstruir o interferir de cualquier otra forma en la navegación internacional a través del estrecho de Ormuz".

Los diplomáticos afirmaron que la versión suavizada ​tenía más ‌posibilidades de ser aprobada, pero seguía sin estar claro si lo conseguiría. Se requieren al menos nueve votos a favor y que no haya vetos por parte de los cinco miembros permanentes: Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos.

Baréin, que ha contado con el respaldo de otros Estados ⁠árabes del golfo Pérsico y de Washington, presentó el jueves pasado un borrador que habría autorizado "todos los medios defensivos necesarios" para proteger la navegación comercial, pero las votaciones al respecto se pospusieron el viernes y el sábado.

Baréin había eliminado previamente una referencia explícita a la aplicación vinculante.

China se opuso el jueves pasado a una resolución que autorizaba el uso de la fuerza, alegando que esto supondría "legitimar el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, lo ‌que conduciría inevitablemente a una mayor escalada de la situación y acarrearía graves consecuencias".

Irán dijo el lunes que deseaba un fin duradero de la guerra y se opuso a las presiones para reabrir el estrecho, mientras que el presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió de que el país podría ser "eliminado" si no cumplía su plazo del martes por ‌la noche para alcanzar un acuerdo.

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, declaró el domingo, tras hablar con su homólogo ruso, que China estaba dispuesta a seguir cooperando con Rusia ‌en el Consejo ⁠de Seguridad y a esforzarse por calmar la situación en Oriente Medio.

Wang afirmó que la forma fundamental de resolver la cuestión del estrecho ​era lograr un alto el fuego lo antes posible. China es el mayor comprador mundial de petróleo que transita por el estrecho.

Con información de Reuters