Israel sigue considerando un ataque limitado contra las instalaciones nucleares iraníes

Israel no ha descartado un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán en los próximos meses a pesar de que el presidente Donald Trump dijo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que Estados Unidos por ahora no estaba dispuesto a apoyar tal medida, según un funcionario israelí y otras dos personas familiarizadas con el asunto.

Las autoridades israelíes han prometido impedir que Teherán adquiera un arma nuclear y Netanyahu ha insistido en que cualquier negociación con Irán debe conducir al desmantelamiento completo de su programa nuclear.

Irán y Estados Unidos acordaron el sábado celebrar otra ronda de conversaciones la próxima semana sobre las ambiciones nucleares de Teherán, informó la televisión estatal iraní, al término de su segunda ronda de negociaciones en Roma.

En los últimos meses, Israel ha propuesto a la administración Trump una serie de opciones para atacar las instalaciones de Irán, incluidas algunas con plazos de finales de primavera y verano boreal, dijeron las fuentes. Los planes incluyen una mezcla de ataques aéreos y operaciones de comandos que varían en severidad y podrían retrasar la capacidad de Teherán para armar su programa nuclear por sólo meses o un año o más, dijeron las fuentes.

The New York Times informó el miércoles que Trump le dijo a Netanyahu en una reunión en la Casa Blanca este mes que Washington quería priorizar las conversaciones diplomáticas con Teherán y que no estaba dispuesto a apoyar un ataque contra las instalaciones nucleares del país a corto plazo.

Pero funcionarios israelíes creen ahora que su ejército podría en cambio lanzar un ataque limitado contra Irán que requeriría menos apoyo estadounidense. Tal ataque sería significativamente menor que los que Israel propuso inicialmente.

No está claro si Israel avanzaría con un ataque de este tipo, o cuándo lo haría, especialmente con el inicio de las conversaciones sobre un acuerdo nuclear. Tal movimiento probablemente molestaría a Trump y podría poner en peligro un apoyo más amplio de Estados Unidos a Israel.

Partes de los planes fueron presentados previamente el año pasado al gobierno de Joe Biden, dijeron a Reuters dos ex altos funcionarios de la administración Biden. Casi todos requerían un apoyo significativo de Estados Unidos a través de la intervención militar directa o el intercambio de inteligencia.

Israel también ha solicitado que Washington ayude a Israel a defenderse en caso de que Irán tome represalias.

En respuesta a una solicitud de comentarios, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos remitió a Reuters a los comentarios que Trump hizo el jueves, cuando dijo a periodistas que no ha descartado un ataque de Israel, pero que no tenía "prisa" por apoyar una acción militar contra Teherán.

"Creo que Irán tiene la oportunidad de tener un gran país y de vivir feliz sin muerte", dijo Trump. "Esa es mi primera opción. Si hay una segunda opción, creo que sería muy malo para Irán, y creo que Irán quiere hablar".

La oficina del primer ministro israelí no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Un alto funcionario israelí dijo a Reuters que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre un ataque iraní.

Un alto funcionario de seguridad iraní dijo que Teherán estaba al tanto de la planificación israelí y que un ataque provocaría "una respuesta dura e inquebrantable de Irán".

"Tenemos información de fuentes fiables de que Israel está planeando un gran ataque contra los emplazamientos nucleares de Irán. Esto se deriva de la insatisfacción con los esfuerzos diplomáticos en curso en relación con el programa nuclear iraní, y también de la necesidad de Netanyahu de conflicto como medio de supervivencia política", dijo el funcionario a Reuters.

Netanyahu recibió el rechazo de la administración Biden cuando presentó una versión anterior del plan. Los ex altos funcionarios de Biden dijeron que Netanyahu quería que Estados Unidos tomara la iniciativa en los ataques aéreos, pero la Casa Blanca dijo en ese entonces a Israel que no creía que un ataque fuera prudente a menos que Teherán acelerara su enriquecimiento de material nuclear o expulsara a los inspectores del país.

Los funcionarios de Biden también cuestionaron hasta qué punto el ejército israelí podría llevar a cabo un ataque de este tipo.

Antiguos funcionarios y expertos afirman desde hace tiempo que Israel necesitaría un importante apoyo militar estadounidense -y armas- para destruir las instalaciones y arsenales nucleares iraníes, algunos de los cuales se encuentran en instalaciones subterráneas.

Si bien el ataque militar más limitado que Israel está considerando requeriría menos asistencia , en particular en forma de bombarderos estadounidenses que lancen municiones para destruir búnkeres que puedan llegar a instalaciones profundamente enterradas, Israel seguiría necesitando una promesa de Washington de que los ayudaría a defenderse si Teherán le atacara después, dijeron las fuentes.

