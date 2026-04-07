Enviado de la ONU planea visitar Irán como parte de esfuerzos de paz

FOTO ARCHIVO-La bandera de las Naciones Unidas ondea durante la 80.ª Asamblea General de la ONU frente a su sede en la ciudad de Nueva York

Un enviado personal del secretario general de la ONU, ‌António Guterres, planea ‌visitar Irán como parte de sus esfuerzos por impulsar el fin de la guerra, aunque sus planes dependerán de cuestiones de seguridad y logística, informó una fuente ​de la ⁠organización.

Jean Arnault, un veterano diplomático ‌que Guterres nombró el ⁠mes pasado como su ⁠enviado para el conflicto, partió hacia Oriente Medio el lunes, pero la ⁠ONU no ha dado ​a conocer los detalles ‌de su itinerario.

El embajador ‌de Irán ante la ONU, ⁠Amir Saeid Iravani, comunicó el martes al Consejo de Seguridad que el enviado se encontraba «actualmente ​de camino ‌a Teherán para llevar a cabo consultas».

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Sin embargo, la fuente de la ONU, que habló bajo condición de anonimato, ⁠dijo que los planes de viaje de Arnault «dependerían de la seguridad y la logística».

Iravani afirmó que Irán acogía con satisfacción los esfuerzos de Guterres, incluido el nombramiento de Arnault, ‌para garantizar el fin inmediato de la guerra.

«Irán está dispuesto a colaborar de forma constructiva con todos los esfuerzos diplomáticos genuinos, incluidos los ‌de Pakistán, Turquía y Egipto, así como los de China y Rusia, ‌y apoya ⁠cualquier iniciativa creíble capaz de poner fin de forma ​sostenible a esta guerra ilegal e injustificada», afirmó.

Con información de Reuters