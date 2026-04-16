Ejército de EEUU está listo para atacar el sector energético de Irán si se da la orden

Vista general de Teherán

Por Idrees Ali ​y Phil Stewart

WASHINGTON, 16 abr (Reuters) - El bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán no es más que ‌un ejemplo de comportamiento "cortés" ‌durante el alto el fuego vigente, y las fuerzas estadounidenses están preparadas para atacar las centrales eléctricas y la industria energética de Irán si reciben la orden, dijo el jueves el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Flanqueado por dos de los oficiales de mayor rango ​del ejército estadounidense, ⁠Hegseth dijo que Irán debe elegir sabiamente mientras se ‌prepara para las negociaciones con Estados Unidos.

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"Nos ⁠estamos rearmando con más potencia ⁠que nunca y con mejor inteligencia", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

"Estamos listos para actuar ⁠contra su infraestructura crítica de doble uso, contra ​su capacidad restante de generación de ‌energía y contra su industria ‌energética. Preferiríamos no tener que hacerlo", añadió.

El Gobierno del ⁠presidente Donald Trump se mostró optimista el miércoles respecto de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, al tiempo que advirtió de ​una mayor ‌presión económica contra Irán si este sigue mostrándose desafiante.

Esto ha incluido un bloqueo de Irán que entró en vigor el lunes, en el que el ejército estadounidense obligó a 13 buques ⁠a dar media vuelta.

Trump espera que el bloqueo obligue a Irán a aceptar las condiciones de Estados Unidos para poner fin a la guerra, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, incluida la apertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que normalmente ‌transita aproximadamente una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

Trump ha dicho que esa era también una condición del alto el fuego que expira la próxima semana.

Hegseth, en unas declaraciones dirigidas a los dirigentes iraníes, ‌dijo que el bloqueo "es la forma más educada de llevar esto a cabo".

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor ‌Conjunto del ⁠Ejército de Estados Unidos, dijo que las fuerzas estadounidenses están "listas para reanudar operaciones de combate ​a gran escala literalmente en cualquier momento".

Con información de Reuters