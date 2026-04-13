FOTO DE ARCHIVO: El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se prepara para abordar el Air Force Two tras asistir a conversaciones sobre Irán en Islamabad.

Por Ariba Shahid, Parisa Hafezi, Saad Sayeed, ​Asif Shahzad y Humeyra Pamuk

13 abr (Reuters) - Tras una noche de insomnio y en ocasiones tensa en Islamabad, los funcionarios iraníes y estadounidenses concluyeron sus conversaciones de más alto nivel en décadas sin lograr ningún avance, ‌pero 11 fuentes familiarizadas con las negociaciones dijeron ‌que el diálogo seguía vivo.

La reunión del fin de semana para resolver el conflicto entre Estados Unidos e Irán, cuatro días después del anuncio del alto el fuego del martes, fue el primer encuentro directo entre funcionarios estadounidenses e iraníes en más de una década y el de más alto nivel desde la Revolución Islámica de Irán de 1979.

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En el lujoso Hotel Serena de Islamabad, las conversaciones se desarrollaron en dos alas separadas y una zona común: una para la parte estadounidense, otra para los iraníes y otra para las reuniones trilaterales en las que participaron mediadores pakistaníes, ​informó el personal operativo a Reuters.

Entre ⁠la gran cantidad de cuestiones en juego se encontraba el estrecho de Ormuz, un importante punto de tránsito para ‌el suministro energético mundial que Irán ha bloqueado de facto, pero que Estados Unidos se ⁠ha comprometido a reabrir, así como el programa nuclear iraní y ⁠las sanciones internacionales contra la república islámica.

No se permitían teléfonos en la sala principal, lo que obligó a los delegados, entre ellos el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, a salir ⁠durante los descansos para transmitir mensajes a sus países, indicaron dos de las fuentes.

"Durante las conversaciones había ​una gran esperanza de que hubiera un avance y de que ambas partes llegaran ‌a un acuerdo. Sin embargo, la situación cambió en ‌un abrir y cerrar de ojos", dijo una fuente del Gobierno pakistaní.

Otra fuente involucrada en las conversaciones dijo ⁠que las partes estuvieron "muy cerca" de un acuerdo y que estaban "al 80%", antes de toparse con asuntos que no pudieron resolverse.

Dos fuentes iraníes de alto rango describieron el ambiente como tenso y hostil, y añadieron que, aunque Pakistán intentó suavizar el ambiente, ninguna de las partes mostró voluntad alguna de aliviar la tensión.

EL AMBIENTE MEJORA

No obstante, las dos fuentes iraníes ​dijeron que, a ‌primera hora del domingo, el ambiente había mejorado ligeramente y la posibilidad de una prórroga de un día comenzó a perfilarse.

Sin embargo, las diferencias persistieron. Una fuente estadounidense dijo que los iraníes no entendían adecuadamente que el objetivo principal de Washington era alcanzar un acuerdo que garantizara que Irán nunca obtendría un arma nuclear.

Entre las preocupaciones de Irán se encontraba la desconfianza hacia las intenciones de su contraparte.

Este ⁠relato, basado en fuentes que hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto, ofrece un primer relato de la dinámica interna de la reunión, cómo cambió el ambiente en la sala, cómo terminaron las conversaciones tras los indicios de que la reunión podría prolongarse y cómo sigue sobre la mesa la posibilidad de un diálogo posterior.

No hubo una respuesta inmediata del Gobierno iraní a una solicitud de comentarios sobre los temas tratados en este artículo.

El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán había "llamado esta mañana" y que "les gustaría llegar a un acuerdo". Reuters no pudo verificar de inmediato ‌esta afirmación.

Un funcionario estadounidense, refiriéndose al comentario de Trump, dijo que seguía habiendo contacto entre las partes y que se avanzaba en el intento de llegar a un acuerdo.

Un diplomático de Oriente Medio dijo que las conversaciones entre los mediadores y los estadounidenses han continuado desde que Vance abandonó Islamabad, mientras que la fuente involucrada en las negociaciones señaló que Pakistán seguía transmitiendo mensajes entre Teherán y Washington.

"Quiero decirles que se sigue trabajando a fondo para resolver los problemas", dijo el lunes el ‌primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

A pesar de los numerosos obstáculos para la paz, ambas partes parecen tener razones de peso para considerar una desescalada.

Los ataques estadounidenses parecen impopulares en su propio país y es poco probable que derroquen el sistema teocrático gobernante ‌de Irán, mientras que el ⁠estrangulamiento de los suministros energéticos por parte de Teherán está perjudicando a la economía mundial y haciendo subir la inflación meses antes de las elecciones legislativas en Estados Unidos.

Además, los daños de ​la guerra a la maltrecha economía iraní corren el riesgo de debilitar a las autoridades, apenas unas semanas después de unas protestas que solo pudieron sofocar con matanzas masivas.

Con información de Reuters