El hotel Serena aparece al fondo mientras EEUU e Irán mantienen conversaciones de paz en Islamabad

(Repite para aclarar título)

Por Ariba ​Shahid, Asif Shahzad y Parisa Hafezi

ISLAMABAD, 12 abr (Reuters) - Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán parecen haber concluido por el momento, informó el ‌domingo el Gobierno iraní, tras ‌una serie de conversaciones celebradas en Pakistán para poner fin a la guerra de seis semanas entre Washington y Teherán.

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Las conversaciones en Islamabad fueron la primera reunión directa entre Estados Unidos e Irán en más de una década y el encuentro de más alto nivel desde la Revolución Islámica de 1979.

El resultado podría determinar el destino del frágil alto el fuego de dos semanas y ​la reapertura del estrecho ⁠de Ormuz, un punto estratégico por el que transita alrededor del 20% ‌del suministro energético mundial y que Irán ha bloqueado desde que ⁠comenzó la guerra.

El conflicto ha disparado los ⁠precios mundiales del petróleo y ha causado la muerte de miles de personas.

En una publicación en X, el Gobierno iraní afirmó que, tras 14 horas, las conversaciones ⁠habían concluido y que expertos técnicos de ambas partes intercambiarían documentos.

"Las ​negociaciones continuarán a pesar de algunas diferencias que aún persisten", ‌añadió la publicación, que no precisó ‌cuándo se reanudarían.

Un reportero de la televisión estatal iraní afirmó que las ⁠conversaciones continuarían el domingo.

El Gobierno de Donald Trump aún no se había pronunciado sobre si las negociaciones habían concluido y qué diferencias, si las hubiera, seguían existiendo.

"Hubo cambios de humor por parte de ambas partes y la tensión subió y ​bajó durante ‌la reunión", afirmó una fuente pakistaní en referencia a la primera ronda de conversaciones.

Al inicio de las conversaciones, el ejército estadounidense afirmó que estaba "creando las condiciones" para comenzar a despejar el estrecho de Ormuz, un punto fundamental de las negociaciones.

El ejército estadounidense afirmó que dos ⁠de sus buques de guerra habían atravesado el estrecho y que se estaban creando las condiciones para desminarlo, algo que fue negado por la prensa iraní.

Antes de que comenzaran las conversaciones, una fuente iraní de alto rango declaró a Reuters que Estados Unidos había acordado liberar los activos congelados en Qatar y otros bancos extranjeros, algo que luego fue negado por un funcionario de Washington.

Además de la liberación de activos ‌en el extranjero, Teherán exige el control del estrecho de Ormuz, el pago de reparaciones de guerra y un alto el fuego en toda la región, incluido el Líbano, según la televisión estatal iraní y funcionarios del país.

Teherán también quiere cobrar tasas de tránsito en el estrecho de Ormuz.

Los objetivos declarados de Trump han ‌cambiado, pero como mínimo quiere libre paso para el transporte marítimo mundial a través del estrecho y que se paralice el programa de enriquecimiento nuclear de Irán para garantizar ‌que no pueda fabricar ⁠una bomba atómica.

Israel, que se unió a los ataques del 28 de febrero contra Irán que desencadenaron la guerra, también ​ha estado bombardeando a los militantes de Hezbolá en el Líbano, y afirma que ese conflicto no forma parte del alto el fuego entre Washington y Teherán.

Con información de Reuters