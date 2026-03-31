China confirma que tres buques han atravesado el estrecho de Ormuz

FOTO DE ARCHIVO: En esta ilustración, tomada el 22 de junio de 2025, se muestra un mapa del estrecho de Ormuz

​Tres buques chinos atravesaron recientemente el estrecho de Ormuz tras coordinarse con las partes pertinentes, según informó el martes una portavoz del ‌Ministerio de Asuntos Exteriores en ‌la rueda de prensa diaria habitual, al tiempo que hizo un llamamiento a la paz y la estabilidad en la región del golfo Pérsico.

Esta importante vía marítima ha permanecido prácticamente cerrada desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

"El estrecho de Ormuz y las aguas circundantes constituyen una ruta importante para el comercio mundial y ​el suministro energético. China ⁠insta a un alto el fuego inmediato, al cese de los combates ‌y al restablecimiento de la paz y la estabilidad en ⁠la región del golfo (Pérsico)", dijo a los ⁠periodistas Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en relación con las noticias sobre el paso de los buques.

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Mao no ofreció detalles sobre los buques ⁠chinos.

Los datos de seguimiento de buques mostraron que dos portacontenedores chinos ​atravesaron el estrecho de Ormuz el lunes en su ‌segundo intento de abandonar el golfo ‌Pérsico tras haber dado media vuelta el viernes.

Los buques navegaron en formación ⁠cerrada al salir del estrecho y adentrarse en aguas abiertas, según mostraron los datos de la plataforma MarineTraffic.

"Ambos buques han cruzado con éxito en un segundo intento hoy, lo que los convierte en los primeros portacontenedores en ​abandonar el ‌golfo Pérsico desde el inicio del conflicto, excluyendo los buques con bandera iraní", dijo Rebecca Gerdes, analista de datos de Kpler, propietaria de MarineTraffic.

"Ambos buques navegan a gran velocidad hacia el golfo de Omán en estos momentos".

Los responsables de la empresa china COSCO, el ⁠grupo naviero que opera los dos buques, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

COSCO había comunicado en un aviso a sus clientes del 25 de marzo que había reanudado las reservas de contenedores de carga general para envíos desde Asia al golfo Pérsico, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Baréin, Qatar, Kuwait e Irak.

Irán ha lanzado ataques contra el transporte marítimo del golfo Pérsico y ha ‌amenazado con más, dejando varados a cientos de buques y 20.000 marineros en el interior del golfo.

Las exportaciones de energía, incluido el petróleo crudo de Arabia Saudí y el gas natural licuado de Qatar, se han paralizado de facto.

Aunque se han mantenido algunas conversaciones con Irán y países como India y Pakistán para ‌que sus flotas puedan atravesar el estrecho, los mercados del petróleo y los petroleros han estado atentos a cualquier indicio de que el tráfico marítimo haya repuntado.

La mayoría ‌de los envíos ⁠de energía que han atravesado la vía navegable han estado relacionados con las exportaciones de petróleo de Irán, y solo ​unos pocos barcos más han logrado atravesarla cada día.

Con información de Reuters