Ayuda contra el cólera destinada a países africanos se ve paralizada por el conflicto con Irán

Sudán se enfrenta a brotes de dengue y cólera en Jartum

​Los suministros médicos de emergencia contra el cólera destinados a varios países africanos se han visto atrapados en un atolladero logístico provocado ‌por la guerra con Irán, ‌según informaron a Reuters responsables de las organizaciones humanitarias, lo que suscita preocupación por los preparativos de cara a la temporada de lluvias, de alto riesgo.

Las existencias varadas en los almacenes de Dubái son suministros de contingencia destinados a países propensos al cólera, como Chad y Sudán, antes de los meses de lluvias que comienzan en mayo, con el fin de frenar ​cualquier futuro brote de ⁠esta enfermedad diarreica de rápida propagación y potencialmente mortal.

Tanto la Organización Mundial ‌de la Salud como la Federación Internacional de Sociedades de ⁠la Cruz Roja y de la Media ⁠Luna Roja informaron a Reuters de que parte de sus suministros contra el cólera para África se encontraban atascados en un atasco en Dubái. Están intentando ⁠transportarlos por vía aérea —a un costo un 70% superior al habitual— ​o adquirir suministros de sustitución.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los kits permiten crear ‌mini hospitales de campaña para miles de ‌personas, con tratamientos de rehidratación, así como cloro para tratar las ⁠aguas residuales y el agua potable con el fin de evitar una mayor propagación.

"No sabemos si los kits llegarán a tiempo y será más costoso y se retrasará", dijo Danielle Brouwer, de la FICR. Entre los suministros ​afectados se encuentran ‌cinco kits contra el cólera para tratar a 3.000 personas al mes destinados a Chad, que alberga campamentos para refugiados de la guerra de Sudán, así como tiendas de campaña para pacientes de cólera en Sudán del Sur, añadió.

El año pasado fue excepcionalmente ⁠malo en cuanto al cólera, con más de 600.000 casos en 34 países y 8.000 muertes en todo el mundo, según la OMS. En lo que va de 2026, el número de casos ha descendido en torno a un 50% con respecto a 2025, pero la agencia advirtió contra la complacencia.

"Una interrupción de la cadena de suministro tendrá consecuencias dramáticas porque estamos hablando de una enfermedad explosiva", ‌afirmó Lorenzo Pezzoli, de la OMS, jefe del equipo de enfermedades bacterianas epidémicas.

"Si no se dispone del tiempo o los recursos para controlarla en cuestión de días o incluso horas, se produciría una contaminación extrema".

Con el estrecho de Ormuz cerrado debido a los ataques iraníes vinculados a casi un mes de ataques ‌estadounidenses e israelíes, la competencia por utilizar rutas terrestres o aéreas alternativas está provocando congestión y un aumento vertiginoso de los costos, según la FICR.

Muchos países africanos, como ‌Chad, no producen ⁠sus propios medicamentos y dependen totalmente de las importaciones. Un médico afirmó que este año no se han registrado casos ​de cólera hasta la fecha pero que, si volvieran a aparecer, solo hay medicamentos suficientes para unas 100 personas en la provincia oriental de Ouaddai.

Con información de Reuters