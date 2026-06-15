Irán y EEUU acuerdan detener la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz

Varias personas caminan cerca de un mural que representa al ayatolá Jomeini y al ayatolá Jamenei en Teherán.

Funcionarios ​estadounidenses e iraníes anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para poner fin a su conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, un pacto preliminar que provocó una caída de los precios del petróleo, pero que deja el destino del programa nuclear de Teherán pendiente de futuras negociaciones.

Aunque todavía se trata de un acuerdo marco, supone el ‌mayor avance hacia la resolución del conflicto que ha causado miles de muertos ‌y ha trastornado los mercados energéticos desde que comenzó con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado", escribió el presidente de EEUU, Donald Trump, en su plataforma Truth Social alrededor de las 17:30 h en Washington (2130 GMT) del domingo. Su publicación se produjo poco después de que el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país ha actuado como mediador, anunciara que se había alcanzado un acuerdo a primera hora del lunes, hora local.

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Está previsto que el memorando de entendimiento se firme oficialmente el viernes en Suiza.

Los términos exactos no se conocieron de inmediato. Sharif dijo en una publicación en la red social X que el pacto exigía "el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano".

Líbano ha sido un punto de fricción en las negociaciones, ya que Israel y Hezbolá han ignorado los llamamientos de Trump y otros para que ​cesaran sus ataques mutuos en las últimas semanas.

En un ⁠comunicado, la secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dijo que la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, terminarían de forma permanente ‌a partir de la noche del lunes.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, afirmó que durante un periodo de alto el fuego de 60 ⁠días se negociaría un acuerdo más amplio, que incluiría el alivio de las sanciones a Irán.

El destino ⁠del programa nuclear iraní, otra cuestión espinosa, también se abordará en esas conversaciones posteriores, según informaron anteriormente fuentes a Reuters.

No hubo una reacción inmediata al anuncio por parte de Israel, que ha declarado que no formaba parte de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

REAPERTURA DEL ESTRECHO

Trump dijo que el estrecho de Ormuz, una importante ruta marítima para el suministro mundial de petróleo y ⁠gas que Irán ha bloqueado de facto durante meses, se reabriría el viernes, y que había ordenado el fin del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

"Barcos del ​mundo, arranquen motores. ¡Que fluya el petróleo!", escribió Trump.

Los precios del petróleo cayeron tras la noticia. Los futuros del crudo Brent descendían un 4 % en ‌las primeras operaciones del lunes, mientras que los mercados bursátiles asiáticos se disparaban.

"La falta ‌de detalles, especialmente sobre la libertad de navegación, es motivo de preocupación, pero no debería limitar a los mercados hoy, dado el aumento del apetito por el riesgo", ⁠dijo Sean Callow, analista de divisas de ITC Markets.

El exportavoz del Departamento de Estado del Gobierno de Biden, Matthew Miller, dijo que Trump había hecho importantes concesiones a Irán para alcanzar el statu quo que existía antes de que él iniciara la guerra.

"No tenemos garantías de que el programa nuclear vaya a abordarse alguna vez, pero Irán ha demostrado al mundo que puede tomar como rehén a la economía global y obtener algo de Estados Unidos a cambio", señaló Miller.

Miles de personas han perdido la vida, principalmente en Irán y Líbano, desde que las fuerzas estadounidenses e israelíes ​atacaron por primera vez a ‌Irán el 28 de febrero. Irán ha atacado a Israel y a los países del golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses y ha bloqueado de hecho el estrecho de Ormuz, lo que ha provocado un aumento de los precios mundiales de la energía. Las fuerzas estadounidenses han bloqueado los puertos iraníes en respuesta.

La guerra se ha convertido en un lastre político a nivel nacional para Trump y sus compañeros republicanos en el Congreso, mientras las encuestas de opinión pública muestran que los estadounidenses están profundamente frustrados por el aumento de los precios de la gasolina de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. No obstante, Trump también ⁠se ha enfrentado a la presión de miembros de su propio partido que insisten en que el programa nuclear de Irán debe ser completamente desmantelado.

El senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales halcones en materia de Irán, elogió el acuerdo, pero afirmó que "seguirá de cerca" las próximas negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

"Según nuestra legislación, cualquier acuerdo nuclear con Irán se remitirá al Congreso para su revisión y votación", afirmó. "Enhorabuena a todos por habernos llevado hasta este punto".

Durante su primer mandato, Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo multilateral con Irán de 2015, negociado por el presidente demócrata Barack Obama, que levantaba las sanciones a Teherán a cambio de límites a su programa nuclear, incluidas las inspecciones internacionales.

Irán respondió intensificando su enriquecimiento de uranio, produciendo más de 400 kg (alrededor de 900 libras) de material con una pureza cercana a la necesaria para fabricar bombas. El destino final de ese uranio probablemente será un punto clave de negociación durante las próximas conversaciones.

"UN TIPO MUY DIFÍCIL"

El acuerdo se selló a pesar ‌del ataque israelí contra Líbano del domingo, que suscitó críticas tanto de Irán como de Trump.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha discrepado de Trump en cuanto a las exigencias estadounidenses de que Israel frene su acción militar en Líbano para permitir que Estados Unidos alcance un acuerdo con Irán.

Israel ha afirmado que mantendrá su libertad de operaciones en Líbano, mientras que Irán ha convertido el alto el fuego total en ese país en un componente importante de sus exigencias.

Trump informó a Netanyahu sobre los avances hacia un acuerdo de paz durante una llamada telefónica el domingo, según informó el canal israelí N12, citando a un alto funcionario.

En una entrevista con el New York Times, Trump calificó a Netanyahu de "tipo muy difícil" y argumentó que el líder israelí debería darle las gracias por salvar a ‌Israel de un Irán con armas nucleares.

Los líderes fuera de Oriente Medio, que han seguido el conflicto con recelo, acogieron con satisfacción el anuncio.

En un comunicado conjunto, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia afirmaron que estaban dispuestos a levantar las sanciones a Irán en respuesta a "medidas claras y verificables" para limitar su programa nuclear.

"Tenemos claro que ahora debe restablecerse la libertad de navegación sin restricciones en el estrecho de Ormuz", ‌afirmó el primer ministro británico, Keir Starmer. "Irán nunca ⁠debe tener un arma nuclear".

Antes de que se anunciara el acuerdo, un alto funcionario iraní declaró a Reuters que, según los términos del borrador, Estados Unidos aceptaría liberar 25.000 millones de dólares de activos iraníes congelados. El Gobierno de Trump había afirmado anteriormente que cualquier liberación de fondos iraníes solo tendría ​lugar una vez que Irán hubiera cumplido determinadas condiciones en virtud de un acuerdo de paz.

Un funcionario estadounidense, que también habló antes del anuncio, afirmó que el acuerdo conduciría en última instancia al desmantelamiento del programa nuclear iraní, con la destrucción y retirada de sus reservas de uranio altamente enriquecido. El alto funcionario iraní señaló que el borrador del acuerdo permitiría a Irán, que niega estar buscando una bomba nuclear, diluir su uranio enriquecido dentro del país.

Con información de Reuters