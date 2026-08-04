Irán exige controlar las entradas a Ormuz y supervisar las salidas, según una fuente

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán

​Irán quiere controlar el tráfico marítimo de entrada por el estrecho de ‌Ormuz y supervisar ‌el de salida, con capacidad para intervenir si fuera necesario, según un plan que negocia con Omán para reabrir esta estratégica vía marítima, dijo el martes a Reuters una fuente iraní de ​alto rango.

La ⁠fuente, que participa en las conversaciones, ‌dijo que esta es "la idea general ⁠que se está debatiendo ⁠actualmente" y precisó que el carril de salida seguiría una ruta entre Irán y ⁠Omán, con la autorización de salida ​concedida a través de ‌Omán después de notificarlo ‌a Irán.

"Es poco probable que Teherán cambie ⁠de postura", añadió la fuente.

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A finales de julio, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, dijo que ​Teherán había ‌rechazado una propuesta omaní para dividir de forma equitativa las rutas de tránsito entre los dos países, al considerar que ese plan ⁠no abordaba las preocupaciones de seguridad de Teherán mientras no se alcanzara una estabilidad regional a largo plazo.

El control del estrecho —la angosta vía marítima entre el golfo Pérsico y el océano Índico por la que transitan ‌alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y otros bienes esenciales— ha sido uno de los principales escollos en los esfuerzos por resolver ‌la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El estrecho permanece bloqueado en gran medida ‌desde el ⁠comienzo de la guerra, a finales de febrero.

Con información de Reuters